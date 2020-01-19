Погода на 19 января в Иркутске: днем небольшой снег и до -17

Не самую хорошую погоду прогнозируют синоптики в воскресенье, 19 января в Иркутске. Как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе возможен небольшой снег. Кроме того, подует северо-западный ветер 5-10 м/с, порывы которого днем будут достигать 15-17 м/с. Столбик термометра днем покажет -15, -17 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, небольшой снег, днем в западных, центральных районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели, днем в западных районах ветер южной четверти 5-10 м/с, температура в течение суток -15,-20 градусов, местами -25,-30.