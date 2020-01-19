2020-01-19T11:42:49+03:00
Общество

Самые яркие моменты купания на Крещение 2020 в Иркутске

В Крещение 2020 в Иркутске, в иордани на заливе Якоби окунулись сотни горожан [фоторепортаж, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Самые яркие моменты купания на Крещение 2020 в ИркутскеСамые яркие моменты купания на Крещение 2020 в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вместо сурового 40-градусного мороза, вполне комфортные для января -15 градусов на термометре. Такая погода ждала горожан 19 января в Крещение 2020 в Иркутске. Впрочем, сибиряков никогда не пугал в этот праздник ни мороз, ни ветер. Желающие погрузиться в освященную воду, всегда заранее приезжают к храму Александра Невского, и к ледовой площадке залива Якоби, где находится единственная официальная иордань Иркутска.

Самые яркие моменты Крещения 2020 в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Вот и в этот раз сотни горожан, решивших окунуться собрались с самого утра. Сначала верующие понаблюдали за освящением воды в иорданях. Добавим, что освящал воду в ледовой купели всегда митрополит Иркутский и Ангарский. Предыдущие годы им был Владыка Вадим. Сейчас правящим архиереем был назначен Максимилиан.

Как только таинство завершилось, потянулись к купелям – окунуться и набрать святой воды. Смельчаков много. Что говорить, если в прошлые годы сюда приходили около 40 тысяч человек. Но одновременно на льду должно находиться не более 50 человек. Поэтому у деревянных мостиков, по которым люди спускаются в иордань, дежурят полицейские и спасатели, которые страхуют, помогают спуститься и подняться в купели.

Сначала верующие понаблюдали за освящением воды в иорданях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала верующие понаблюдали за освящением воды в иорданях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, сама иордань по традиции выполнена в виде храма: есть иконостас с аркой, звонницы, подсвечники, а на постаментах установили фигуры ангелов. Купелей всего шесть: три для купания, три - для забора воды.

Ну а после купания иркутяне посетили ледовые храмы, выполненные в традиционном русском стиле. Там горожане могли поставить свечки и помолиться.

Добавим, что работать иордань на Якоби будет до 12 ночи. Если же окунуться вы не рискнули, тогда смотрите наш фоторепортаж с иордани на заливе Якоби.

Первая проба воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая проба воды.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на улице -15 градусов, в воде все же прохладно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что на улице -15 градусов, в воде все же прохладно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящему сибиряку ледяная вода не помеха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настоящему сибиряку ледяная вода не помеха.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После купания, бысрее в полотенце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После купания, бысрее в полотенце.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции окунается много детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции окунается много детей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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