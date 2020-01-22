ДТП по дороге в роддом: полицейские спасли беременную женщину на трассе в Иркутской области

Аварийные сигналы автомобиля, мигающие в полной темноте, лейтенанты полиции Сергей Подругин и Дмитрий Урбанов из Боханского района заметили ночью, когда ехали на очередной вызов по пустынной трассе. Подъехав поближе, полицейские увидели съехавшие с дороги Жигули. Не успели Сергей и Дмитрий остановиться, как к их машине подбежал мужчина.

- Мужики, у меня родственница вот-вот родит, - крикнул он. – Ехали в роддом, и на скользкой дороге, слетели в кювет

Заглянув в салон ВАЗа, Сергей Подпругин увидел, что там держась за живот и крича от боли сидит молодая девушка.

- Сказать она ничего не могла, - рассказывает Сергей Подругин. – Что говорить, если от боли она даже стала терять сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756059" frameborder="0"></iframe> Полицейские спасли беременную женщину на трассе в Иркутской области.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

Проблема еще заключалась в том, что авария произошла в низине, где на расстоянии нескольких километров не ловит мобильная связь. Поэтому водитель и не смог вызвать помощь. Как назло, на улице ударил 30-градусный мороз. Полицейские поняли, что транспортировать девушку до роддома самостоятельно слишком опасно, а счет шел уже на минуты. Пытаясь выиграть время, Сергей Подругин сел в служебное авто и поехал в сторону ближайшей возвышенности, где сумел дозвониться до бригады скорой помощи. Проехать ему пришлось около трех километров.

- Я же остался с девушкой, - говорит Дмитрий Урбанов. – Пытался с ней разговаривать, подбадривать, главное было, чтобы она не потеряла сознание.

Тут и врачи подоспели. Они доставили девушку в роддом, где она почти сразу родила дочь. Девочку молодая мама решила назвать Есения. Кстати, Сергей Подругин и Дмитрий Урбанов уже успели познакомиться с малышкой. Полицейские приехали на ее выписку, подарив крохе большого розового зайца, а ее маме букет цветов.

- Спасибо, что спасли меня и мою дочку, - поблагодарила полицейских девушка.