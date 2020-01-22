Губернаторский дневник 2020: «Комсомолка» продлевает сроки подачи заявок для школьников

Дорогие школьники и их родители, по вашим просьбам «Комсомолка» продлевает сроки подачи заявок на акцию «Губернаторский дневник 2020». И все же тем, кто желает принять участие, стоит поторопиться. У вас есть совсем немного времени, чтобы прислать свой бланк с пятерками и получить подарок из рук губернатора Иркутской области. Что за акция? Если вы все еще не знаете, то с удовольствием расскажем! Стать участником может каждый школьник: все, что требуется, заполнить специальный бланк, заполнить и отправить в редакцию «Комсомолки».

Где взять бланк? Вырезать из газеты «Комсомольская правда» (напечатаны в газете «Комсомольская правда» от 12 и 18 декабря, купить экземпляры можно в отделе распространения и продвижения, позвонив по номеру телефона (3952)208-770)) либо скачать с нашего сайта. Затем заполните экземпляр пятерками, полученными за первое учебное полугодие по всем предметам. Чем больше оценок высшей пробы вы заработали, тем больше шансов на победу! Далее - не забудьте заверить бланк подписью и печатью директора вашего учебного заведения, а затем смело отправляйте к нам в редакцию.

Проверить свои силы каждый год хотят сотни учеников со всех уголков Иркутской области. Особенно, когда главный приз, который не купишь в магазине – дневник с автографом главы региона. В прошлом году 1196 ребят с 2 по 11 класс решили похвастаться своими достижениями. И 100 из них стали победителями! Многие, кстати, участвуют в Губернаторском дневнике уже не в первый раз.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» проходит уже в четвертый раз. И каждый год ее организовывает некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке правительства региона и издательского дома «Комсомольская правда».

КОНКРЕТНО

Как подать заявку

Скачайте бланк-заявку для участия в акции. Все, что нужно сделать - это вырезать его, заполнить – внести оценки «5» за первое полугодие по каждому предмету, заверить подписью и печатью директора учебного заведения и до 28 февраля 2020 года отправить в редакцию «Комсомолки». Заявки мы принимаем по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194 или на e-mail: school.kp@phkp.ru.

Подробности узнавайте по телефону: (3952) 208-007, а также следите за ходом акции на сайте irk.kp.ru. Ведущая рубрики – Светлана Прокопьева.

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