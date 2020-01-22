Подросток изнасиловал двух школьниц в Бурятии

Молчали почти два года и наконец, решились рассказать правду. В Бурятии две несовершеннолетние девочки Галтайской школы-интерната написали заявление в полицию на 18-летнего воспитанника этого же интерната, сообщив, что тот их изнасиловал. Об этом стало известно в декабре 2019-го года. И вот, спустя месяц, следователи выяснили некоторые подробности этого дела.

Оказалось, что над одной девочкой парень несколько раз надругался еще в 2017 году прямо в здании интерната. А летом 2018-го, во время выезда детей в оздоровительный лагерь, изнасиловал в лесу другую воспитанницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Юноше предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дожидаться суда он будет под стражей.

Но и это еще не все. Проведя проверку в интернате, следователи выяснили еще несколько страшных подробностей из работы учреждения. Оказалось, что уже несколько последних лет некоторые воспитанники били и унижали более слабых детей и даже употребляли наркотики. Руководство интерната ничего этого не замечало. Теперь и на руководителей возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

- Все уголовные дела соединены в одно производство и переданы для расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - продолжают в СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности преступлений и их причины, собираются доказательства вины подозреваемых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заказываем гроб: сибирячке предложили похоронить живого мужа (Подробности)