2020-01-22T14:03:52+03:00
Происшествия

Подросток изнасиловал двух школьниц в Бурятии

Воспитанницы школы-интерната рассказали об изнасилованиях спустя два года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подросток изнасиловал двух школьниц в БурятииПодросток изнасиловал двух школьниц в БурятииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молчали почти два года и наконец, решились рассказать правду. В Бурятии две несовершеннолетние девочки Галтайской школы-интерната написали заявление в полицию на 18-летнего воспитанника этого же интерната, сообщив, что тот их изнасиловал. Об этом стало известно в декабре 2019-го года. И вот, спустя месяц, следователи выяснили некоторые подробности этого дела.

Оказалось, что над одной девочкой парень несколько раз надругался еще в 2017 году прямо в здании интерната. А летом 2018-го, во время выезда детей в оздоровительный лагерь, изнасиловал в лесу другую воспитанницу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Юноше предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дожидаться суда он будет под стражей.

Но и это еще не все. Проведя проверку в интернате, следователи выяснили еще несколько страшных подробностей из работы учреждения. Оказалось, что уже несколько последних лет некоторые воспитанники били и унижали более слабых детей и даже употребляли наркотики. Руководство интерната ничего этого не замечало. Теперь и на руководителей возбуждено уголовное дело о должностном преступлении.

- Все уголовные дела соединены в одно производство и переданы для расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, - продолжают в СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности преступлений и их причины, собираются доказательства вины подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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