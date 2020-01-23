2020-01-23T11:05:52+03:00
Дом. Семья

Шерсть в крови, а на теле - раны и ссадины: патагонский заяц Марик покалечил себя во время поездки в новый дом

Животное пришлось экстренно снимать с поезда, чтобы ветеринары смогли ему помочь
Виктория ГЕРКО
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Шерсть в крови, а на теле - раны и ссадины: патагонский заяц Марик покалечил себя во время поездки в новый дом. Фото: Людмила Ивушкина.Шерсть в крови, а на теле - раны и ссадины: патагонский заяц Марик покалечил себя во время поездки в новый дом. Фото: Людмила Ивушкина.
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Шерсть вся в крови, тельце в ранах и ссадинах, а в глазах - страх… В таком ужасном состоянии попал в руки работников иркутского зоопарка Марик. Четыре месяца назад его, еле живого, пришлось экстренно снять с поезда, когда он переезжал из одного города в другой. Оказалось, животное испытало сильный стресс из-за переезда. Поэтому он начал калечить себя: царапать, бить и кусать. Требовалась срочная помощь ветеринара.

Марик во время лечения. Фото: Людмила Ивушкина.

Марик во время лечения. Фото: Людмила Ивушкина.

- Шрамы и ссадины пришлось залечивать долго, а некоторые раны нужно было зашивать, - рассказали «Комсомолке» работники зоопарка. – Да и общее состояние Марика оставляло желать лучшего. Видимо, хозяин не так уж хорошо ухаживал за животным.

Работники зоопарка приложили много усилий, чтобы спасти животное. Анализы, лечение и долгая реабилитация… Но сейчас спокойный и, самое главное, здоровый Марик чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился.

- Скорее всего, животное останется у нас. Мы не знаем, как он перенесет новый переезд. Не исключено, что он снова попытается себе навредить. - объяснили работники. – Да и хозяин пока еще раздумывает забирать ли животное - цена за лечение большая.

Пока Марик обживает новый дом. Сотрудники создали все условия, чтобы для стресса не было причин. Животное полностью изолировано от посторонних звуков и запахов, которые могут стать раздражителями. Кроме этого, у него появились новые друзья – шиншиллы и морские свинки, среди которых Марик чувствует себя настоящим царем зверей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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