Сибирячка помогла поймать грабителя, преследуя его на своей машине

- Сто-о-о-й, верни телефо-о-о-он! – кричала женщина лет 50, бежавшая за молодым мужчиной спортивного телосложения по центральной улице Улан-Удэ. - Помогите, он у меня телефон украл!

Такую картину в нескольких метрах от себя увидела 26-летняя очевидица произошедшего, когда средь бела дня вышла из кафе. То, что забег явно неравный, Карине стало понятно, когда хозяйка телефона, тяжело дыша, остановилась. В отчаянии она махнула рукой в сторону удирающего мужчины. Тот, кстати, уже успел увеличить дистанцию - от догоняющей его разделяли несколько десятков метров. Свидетельница, понимая, что грабитель уходит, крикнула пострадавшей, чтобы звонила в полицию, а сама прыгнула в свою машину и продолжила преследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/756408" frameborder="0"></iframe> Жительница Улан-Удэ помогла поймать грабителя.Видео: ГУ МВД России по Бурятии

Преступник, разумеется, такого поворота совсем не ожидал. Увидев, что жертва остановилась, он сбавил темп и перешел на легкую трусцу. Однако подозрительная машина, двигающаяся за ним прямо по тротуару, вернула грабителя в реальность. И он, уходя от погони, свернул во дворы и скрылся в узком проходе. Улан-удэнская мисс Марпл попала в тупик. Чтобы не терять времени и искать пути объезда, она вернулась к хозяйке телефона, с которой уже беседовали полицейские.

Грабитель в это время уже спокойно шел в сторону рынка - видимо, собирался поскорее избавиться от улики. Пока он безуспешно искал магазин скупки, на него уже составили подробную ориентировку. Свидетельница запомнила внешность и одежду преступника, а также район, в который он убежал, и подробно описала все сыщикам. После этого задержать его оставалось делом техники. Им оказался 33-летний местный житель. В кармане куртки полицейские нашли тот самый телефон за 13,5 тыс. рублей.

- Телефон я выхватил у женщины, и она побежала за мной, - признался на допросе мужчина. - Ну а я от нее. Догнать меня она не смогла, но, как я понял, попросила помощи у какой-то прохожей. Я видел, как меня преследовали, поэтому забежал во дворы.

- Ранее он уже был судим за грабежи и кражи, - добавляют несколько фактов из биографии задержанного в ГУ МВД России по Бурятии. - А всего неделю назад на него было возбуждено уголовное дело за кражу куртки в Октябрьском районе города. Теперь в коллекции грабителя будет еще одна статья.

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