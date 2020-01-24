Довели старушку до аритмии: соседи просят любвеобильную пару тише заниматься сексом

Похоже, даже звезды немецкой «клубнички» и других фильмов для взрослых могут позавидовать обычной молодой паре, живущей в простом доме в 113-м квартале Улан-Удэ. Дело в том, что супруги так громко предаются любовным утехам, что практически все соседи знают их голоса, и главное расписание их ночных занятий. Оно и понятно, стены в доме не очень толстые, а девушка во время акта даже не думает скрывать своих эмоций, крича так, что, кажется: совокупление происходит в соседней комнате. Некоторые соседи не выдержали бессонных ночей, и попытались достучаться до совести молодой пары через популярный паблик «Аноним 03».

- Можете потише выполнять свой супружеский долг? – пишет в посте одна из жительниц этого подъезда. - У вас по соседству проживает пожилая женщина, у нее аритмия, она каждую ночь вызывает скорую помощь. Сжальтесь над бедной бабушкой. Стены картонные. Нам все слышно. Мне 20, и от ваших стонов скоро и у меня аритмия начнется. С уважением, ваши соседи.

Жалоба первых соседей. Фото: "Аноним 03"

Пост провисел в группе целый день, набрав почти 19 тысяч просмотров. А уже вечером выяснилось, что в том же 113-квартале, только в другом доме, живет такая же любвеобильная парочка. Нет, их подвела не сильная эмоциональность, а кровать. Очередной жалобный пост в новостной ленте той же группы не заставил себя долго ждать.

- Присоединяюсь к девушке живущей в 113 квартале, - пишет соседка. - Но наша проблема в другом. Уважаемые наши соседи смажьте свою кровать или же делайте свои дела днем. Дети не в восторге от такого. К тому же всегда спрашивают, не упадет ли ваша кровать им на голову. Решите эту проблему, ибо каждую ночь как по расписанию ждем серенад вашей совместной любви. С уважением, ваши соседи с первого подъезда.

Прочитали эти просьбы обе пары влюбленных или нет, неизвестно. Вероятно, их они могут и не увидеть. И это неудивительно. Сидеть в соцсетях им пока некогда.

А это соседи из другого дома жалуются на скрипучую кровать. Фото: "Аноним 03"

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