2020-01-24T10:38:59+03:00
Общество

"Давно ничего не ели": в Бурятии мать бросила малышей одних, они голодали,у старшей обморожены руки

Детей спасла внимательность лейтенанта ПДН
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Давно ничего не ели": в Бурятии мать бросила малышей одних, они голодали,у старшей обморожены руки."Давно ничего не ели": в Бурятии мать бросила малышей одних, они голодали,у старшей обморожены руки.Фото: МВД республики Бурятия
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-Откройте немедленно!

Лейтенант полиции из Улан-Удэ Баяна Федорова долго долбилась в дверь, где жила с двумя малышами 27-летняя жительница Бурятии. В доме явно кто-то был, слышались детские голоса. Наконец девочка подошла к двери .

- Инспектору ПДН удалось выяснить у ребенка, что матери нет дома, в квартире холодно, а дети – девочки, одной из которых 1 год и 9 месяцев, второй - четыре года – с утра ничего не ели, - сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

Что делать? Оставить все как есть и разыскивать непутевую мать? Но женщина может быть где угодно, ее розыск - занять много времени, а тут дети. И Баяна приняла решение - надо вызывать МЧС, а также представителей органов опеки и попечительства.

Когда удалось попасть в квартиру, все увидели - на кухне и холодильнике шаром покати. Кругом грязь, полы давно не мыты. вещи валяются по углам. И двое малышек, у одной из которых обморожены пальцы.

Надо было срочно что-то делать. Малышку отправили в Дом ребенка, а ее старшую сестренку - в больницу, ей требовалось лечение.

Мать-кукушку полиции удалось найти только через десять дней (!!!). Останься дети на все это время дома одни, они бы погибли. Как оказалось, горе-мамаша дважды привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Больше того - сейчас она находится под судом по делу о краже. Женщину отправили в СИЗО. Готовятся документы по лишению ее родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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