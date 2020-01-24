Все незаконные беседки на берегу Байкала в Листвянке снесут

Иркутяне, которые часто бывают в Листвянке, уже давно привыкли, что весь берег в поселке усеян беседками. Их сдают туристам в аренду туристов. Платишь по 100-200 рублей в час, получаешь место для пикника – столы и лавки. Обычно ими любят пользоваться туристы, кто приезжают на Байкал с семьями, потому что можно перекусить большой компанией. Однако много и тех, кому такая картина не нравится: не особо приятно любоваться красотами озера, когда буквально в четырех метрах от кромки одни «жующие» и «выпивающие».

Так вот вторая категория отдыхающих может вздохнуть спокойно. По решению суда 25 беседок, которые расположены вблизи причала, снесут.

- Эти строения возвели самовольно еще в 2011 году, - рассказывает старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова. – Тогда предприниматель установила их на берегу, заключив договор благоустройства земельного участка с местной администрацией.

Понятно, что документ вовсе не предполагал появления на этом завидном куске земли не слишком привлекательных беседок, ну или не в таком количестве, как есть сейчас. Так или иначе, почти 8 лет хозяйка получала неплохо доход от туристов. Но, как известно, пару лет назад в Иркутске создали природоохранную прокуратуру. Контроль за нарушителями законодательства стал жестче. Так очередь дошла и до этих строений, которые уже растянулись по всему побережью Байкала. По 25 беседкам, повторим, решение суда вступило в законную силу. Их должен демонтировать сам бизнесмен. Если этого не сделает, придется сносить за государственные деньги. В производстве, кстати, еще один аналогичный иск. Он касается еще около 30 беседок. Таким образом, на берегу Листвянки не останется ни одного строения.

- Берег великого озера является федеральной собственностью, находится под особой защитой государства, поэтому организация площадок для отдыха должна строго соответствовать требованиям законодательства, - заключают в прокуратуре.

Так что борьба с такими строениями продолжится. Хотя это не значит, что беседок теперь вовсе не будет. Будут. Но в специально отведенных для этого местах. Кстати, чтобы это осуществить сегодня разрабатывается генеральный план Листвянки. Правда, когда его утвердят, пока неизвестно.