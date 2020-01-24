2020-01-24T13:39:49+03:00
Происшествия

Украл, очнулся - гипс: сибиряк сломал ногу, убегая от уличного художника, у которого стащил в Петербурге картину

За «Золотую осень» стоимостью 25 тысяч рублей мужчине грозит 4 года лишения свободы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Украл, очнулся - гипс: сибиряк сломал ногу, убегая от уличного художника, у которого стащил в Петербурге картинуУкрал, очнулся - гипс: сибиряк сломал ногу, убегая от уличного художника, у которого стащил в Петербурге картинуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На часах 11 часов вечера, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге всего несколько прохожих и задержавшийся допоздна одинокий уличный художник. Он организовал выставку собственных картин на продажу. Скорее всего, 59-летний мужчина решил поработать, что называется, до последнего клиента. А ведь на ловца и зверь бежит… Правда, кто оказался ловцом, а кто зверем в этой истории, сразу и не разберешься. В общем, к художнику вальяжной походкой, изображая из себя большого ценителя искусства, подошел парень. Правда, разглядывать, в каком жанре и технике выполнены работы мастера, он не стал, а схватил в руки первую попавшуюся картину, даже не взглянув на нее, и спокойно пошагал в другую сторону.

Сибиряк сломал ногу, убегая от уличного художника.Видео: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

- Эй, парень, ты куда? Верни картину! - крикнул ему опешивший продавец.

После этого парень сначала ускорил темп, перейдя на спортивную ходьбу, а затем и вовсе рванул наутек. Владелец - за ним. То, что у менее физически подготовленного художника было немного шансов догнать вора, записала камера видеонаблюдения в соседнем дворе. Она зафиксировала, как преступник уносится с такой скоростью, что позавидовал бы сам Усэйн Болт. Мастер отставал метров на 60, и дистанция между преступником и уличным художником только увеличивалась.

Но, как оказалось, спортсмен из вора тоже оказался никудышным. В какой-то момент он запнулся и упал. Да так, что сам улетел в одну сторону, а картина - в другую. Занавес. Подбежавшему художнику даже не нужно было скручивать преступника. Тот, лежа на асфальте и держась за ногу, громко выл, умолял вызвать скорую помощь. Владелец картины позвонил медикам, а заодно и полицейским. Допрашивать похитителя сыщикам пришлось не в отделе, а в больнице, где тот, словно волк из «Ну погоди!», очутился с переломом ноги - на вытяжке!

- Преступником оказался 27-летний житель Иркутской области, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

По ней сибиряку грозит до 4 лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде.

А теперь о том, на что покусился вор. Оказалось, он украл картину под названием «Золотая осень» стоимостью 25 тыс. рублей. Планировал он ее продать или повесить в квартире, чтобы любоваться долгими зимними вечерами, сейчас выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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