2020-01-31T14:26:28+03:00
Спорт

Набор волонтеров-переводчиков на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске продолжается

Они должны будут сопровождать команды и помогать организаторам чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Анна ПОПОВА
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Набор волонтеров-переводчиков на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске продолжаетсяНабор волонтеров-переводчиков на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске продолжаетсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске продолжается набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020, который состоится в Иркутске совсем скоро. Напомним, турнир в группе В пройдет с 1 по 6 марта, а в группе А - с 29 марта по 5 апреля. Организаторы уже почти отобрали добровольцев, которые будут помогать медикам, операторам и судьям, а также выполнять другую важную работу. Но вот волонтеров-переводчиков все еще не хватает. На чемпионат мира по хоккею с мячом приедут представители 19 стран мира. И, чтобы между ними и россиянами не встал языковой барьер, набор добровольцев, знающих иностранный язык по-прежнему открыт.

- Для участия в отборе добровольцев нужно отправить заявку в иркутский региональный волонтерский центр до 10 февраля, - сообщили в пресс-службе министерства по молодежной политике Иркутской области. - Чтобы попасть в число волонтеров-переводчиков, нужно иметь опыт в подобной работе, быть ответственным и знать английский язык на уровне не ниже intermetiate, то есть, среднего. Ну и еще одно важное условие - быть в городе в течение всех этапов чемпионата мира.

Чем же будут заниматься такие волонтеры на чемпионате мира? Они будут помогать организаторам общаться с иностранцами, сопровождать команды и выступать в качестве синхронного переводчика во время выступлений представителей зарубежных сборных перед журналистами.

Если вы думаете, что от бесплатной работы на чемпионате мира по бенди вы не получите ничего, кроме недосыпа, то вы ошибаетесь! Конечно, если вы ни разу не были на матчах по хоккею с мячом и вообще не знаете, что это такое, то это событие вряд ли вас зацепит. А вот, если вы настоящий фанат бенди, то для вас это отличный шанс поближе познакомиться со звездами любимого вида спорта.

Вы получите опыт работы на крупном международном мероприятии, заведете новые знакомства и получите практику в английском, общаясь с носителями языка. Также всех добровольцев без исключения обеспечат горячим питанием и эксклюзивным набором одежды: шапками, варежками, куртками и так далее. Ну а самых активных волонтеров наградят благодарственными письмами и особыми подарками сразу после окончания турнира. Так что не упустите свой шанс прикоснуться к светилам мирового хоккея с мячом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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