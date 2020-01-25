Студии в новостройках Сибири: стоимость малогабаритного жилья будет только расти

Вы точно уверены, что знаете, какое жилье в Иркутске самое дорогое? Это пятикомнатные апартаменты в центре или элитный коттедж за городом? Может быть, но мы же про самые обычные квартиры. Вы, может быть, удивитесь, но дороже всего стоит студия. Нет, ее общая стоимость может быть и ниже: в городской черте от 1,8 до 2,8 млн рублей. Но если поделить эту сумму на количество квадратов, то получается 80 тыс. рублей за квадрат! Дороже, чем в хорошей квартире в центре. А все потому, что спрос рождает предложение.

Иркутск вошел в двадцатку рейтинга по числу небольших студий и однокомнатных квартир в новых домах, который составил «Домофонд». По данным сайта недвижимости, больше половины недавно построенного жилья у нас относится именно к этой категории.

- Квартиры-студии - это ходовой товар, - объясняют аналитики очевидное. - В расчете за объект студии стоят дешево и быстро продаются. Их покупают, в том числе, для сдачи в аренду и вложения свободных средств. А в переводе на квадратные метры такие квартиры, как правило, дороже, чем двух- и трехкомнатные, то есть это выгоднее для застройщика. Но если студии и однушки превалируют, то это создает множество проблем для самих жителей. Инфраструктура не успевает за резким ростом плотности населения, и качество жизни в таких районах ниже, чем в других.

Объясняем, что называется, на пальцах. Допустим, в старом квартале стоит 10 пятиэтажек, в каждой 80 квартир. В них живет около 2 тыс. человек. Рядом строятся новые девятиэтажки, их тоже 10. Население уже побольше - от 6 тыс. жителей, а то и больше. Почему? Потому что в одной трехкомнатной квартире могут жить трое или четверо, а в трех небольших студиях – от 9 до 12 человек, и все с маленькими детьми, которым нужны школы и детские сады.

Один квадрат в квартире–студии в новостройке обходится в 80 - 88 тыс. рублей. Дороже, чем жилье в самом центре города! Конечно, в том случае, если новостройка расположена в хорошем районе. На окраинах и в пригороде – 46 - 52 тысячи за квадрат. И все равно немало, согласитесь? А все потому, что эти 25 квадратов в сумме дают подъемные для обычного горожанина, оформляющего ипотеку на 2 - 2,5 млн рублей.

По этой самой логике в городах, где дорогое жилье, и строят усиленно малометражки. Больше всего их (не считая Республики Коми, неожиданно возглавившей рейтинг) в Петербурге, Ленинградской области и Новосибирске. Но если считать вместе с однокомнатными, то скромный Иркутск с его дорогим жильем уверенно обходит столицу Сибири: у нас такого жилья 52,3%. А вот в Республике Марий Эл и Костроме студий почти нет: они составляют всего 0,1% от общего объема предложений в новостройках и на «новой вторичке».

Студии и однокомнвтные квартиры: строят все больше.Фото: Наталья ВИБЕ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тарифы на капремонт в 2020 году не вырастут

Хорошая новость: цены у нас относительно невысоки. К примеру, в Красноярске на будущий ремонт домов отчисляют почти на рубль больше. Если в доме есть лифт, соседи выкладывают по 8,35, а если нет – по 8,03 рубля за 1 м2.

КСТАТИ

Во сколько горожанам обходятся взносы на капремонт (в руб. за 1 м2):

- многоквартирный дом от 6 этажей с электроснабжением, газоснабжением, лифтом и мусоропроводом - 7,87;

- многоквартирный дом от 6 этажей с электроснабжением, газоснабжением, лифтом и мусоропроводом - 7,32;

- многоквартирный дом до 6 этажей с электроснабжением и газоснабжением - 5,85;

- многоквартирный дом до 6 этажей с электроснабжением - 5,30;

- полублагоустроенный многоквартирный дом - 4,95;

- неблагоустроенный многоквартирный дом - 3,41.

*Указан размер взноса для города Иркутска (дома, расположенные в южных районах Иркутской области).