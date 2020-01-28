Самый высокий дом в Иркутской области построили, впервые используя эскроу-счета

В Иркутской области возвели дом, претендующий на звание самого высокого жилого строения, – 22 этажа. Он находится рядом с микрорайоном Первомайским столицы региона, где уже начинается территория Иркутского района. Первую высотку Приангарья назвали башня «Небо». Она представляет собой правильный шестиугольник, опирающийся на три боковых луча. Здание оборудовано панорамным лифтом с видом на город, а каждый его этаж украшает оригинальное металлическое панно, посвященное истории воздухоплавания. Здесь многое уникально и сделано впервые. В частности, это первый дом в регионе, построенный с использованием эскроу-счетов, которые надежно защищают дольщиков.

Новые нормы законодательства, призванные обезопасить сделки долевого участия в строительстве, начали действовать в стране с 1 июля 2019 года. С этого момента деньги дольщиков должны поступать на эскроу-счета, а застройщик может ими воспользоваться только после сдачи дома. Таким образом, за сохранность средств отвечает банк. Все эскроу-счета застрахованы, а сама новостройка возводится строительной компанией либо за счет собственных средств, либо с помощью банковского кредита.

Застройщик башни «Небо» как раз воспользовался заемными средствами. Так, «Восток Центр Иркутск» и Байкальский банк ПАО «Сбербанк» стали первопроходцами в сфере применения эскроу-счетов. Причем в Приангарье они являются абсолютными пионерами.

Фото: Сергей Антипин

- Нам как первопроходцам было, конечно, непросто. Но главное, что люди, которые приобрели квартиры в этом доме на этапе возведения объекта, застрахованы от любых неожиданностей. На сегодняшний день эскроу-счета - это гарантированный и безопасный способ покупки жилья, - прокомментировала Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО «Сбербанк».

Она также рассказала, что для финансирования затрат на строительство дома Сбербанк открыл 97 эскроу-счетов и кредитную линию.

- Контролировать работу строительной организации и выполнение ею всех обязательств перед дольщиками - большая ответственность. Но с компанией «Восток Центр Иркутск» у нас давнее сотрудничество. Это партнер, проверенный временем, поэтому сомнений в том, что все получится, у нас не было. Сейчас объект сдан, да еще и с опережением почти на год. Первое раскрытие счетов эскроу в Сбербанке состоялось уже 9 января, - отметила Оксана Лобова.

Наталья Цайтлер, управляющая Иркутским отделением Байкальского банка ПАО «Сбербанк», поздравляя компанию «Восток Центр Иркутск» с открытием и запуском в эксплуатацию рекордной высотки, рассказала, что к этой новостройке изначально был большой интерес у жителей Иркутской области. Банк в этой исторической стройке участвует не только как кредитор и гарант эскроу-счетов дольщиков, но и как финансовая организация, предоставляющая жилищные кредиты желающим приобрести недвижимость в башне «Небо».

- Из 97 проданных по эскроу-счетам квартир 30% оформлены в ипотеку Сбербанка, - сообщила она. - Покупатели жилья довольны, тем более что они ничем не рисковали. К слову, мы как банк, несущий все риски, тоже были уверены в своем партнере – компании «Восток Центр Иркутск». Вместе мы реализовали не один проект и планируем дальнейшее сотрудничество.

Фото: Сергей Антипин

Михаил Сигал, генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск», подчеркнул, что компания выполнила все обязательства перед дольщиками и банком, открыв при этом дорогу к использованию эскроу-счетов другим застройщикам.

- Когда стало понятно, что изменения законодательства в сфере долевого строительства неизбежны, мы сразу приняли решение переходить на новый формат работы, - сказал Михаил Сигал. - В настоящее время эскроу-счета - новая реальность для всех строителей. Первыми быть всегда непросто, но мы этот путь прошли. Сейчас, всем, кто идет следом за нами, будет, безусловно, легче. И уже многие строители искренне нас благодарят.

Фото: Сергей Антипин

Компанию и тех, кто ей помогал в период строительства, благодарят и счастливые будущие жители одного из самых оригинальных в регионе домов. Валерий Адушинов уже готовится к переезду в свою новую квартиру. Молодая семья сейчас живет в селе Хомутово, городское жилье выбирала тщательно, и вариант «Неба» - с его нестандартным подходом к планировкам и обустройству многоэтажного дома - понравился сразу.

Фото: Сергей Антипин

- Застройщика я выбирал вдумчиво, потому что истории обманутых дольщиков у всех на слуху, - отметил Валерий. - Узнав о новом законодательстве, принял решение в пользу компании, которая первой в регионе совместно со Сбербанком открыла эскроу-счета. В этом же банке я взял ипотеку. Просто подал заявку через сервис «ДомКлик» и буквально в течение 2 часов получил одобрение. А на следующий день уже заключил договор с застройщиком, будучи полностью уверенным, что мои деньги никуда не исчезнут и я получу новую квартиру в прекрасном, качественно построенном жилом комплексе.

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