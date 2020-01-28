ДТП в Иркутске: автобус сбил 59-летнюю женщину на пешеходном переходе

Серьезная авария произошла ранним утром, 28 января в районе ангарского моста в Иркутске. Около 9 часов, водитель автобуса «Дэо» 90-го маршрута, который ехал со стороны сквера Кирова, не успел затормозить и прямо на пешеходном переходе сбил 59-летнюю женщину. В этот момент в автобус сзади врезался маршрутный ПАЗик №30, который также ехал с пассажирами.

Фото: "ДТП 38RUS"

- Женщина, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутску. – Что касается пассажиров автобусов, то никто из них не пострадал.

Во всех причинах этой аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД, которые работабт на месте происшествия.

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