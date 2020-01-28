Погода в Иркутской области: в начале февраля будут морозы до -44

Ну что, сибиряки, соскучились уже по настоящей русской зиме?! На радость любителям унтов, шуб и шалей на Приангарье, наконец, надвигаются морозы. Уже в эти выходные столбик термометра в Иркутске опустится до -27… -32 градусов, по области ожидается -33…-37, а в северных и верхнеленских районах -38… -44, а кое-где и все -50!

- На смену теплому воздуху, который и так довольно долгое время поступал в регион с Северной Атлантики, придет холод с арктического бассейна, - говорит замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Сначала, в четверг 30 января, пойдет снег, подует ветер силой до 14 м/с, а потом температура начнет постепенно снижаться.

Морозы продержатся в Иркутской области до 5-6 февраля. Вернется стужа еще и в конце месяца – на пару деньков. В целом же «ветродуй», как в народе кличут февраль, выдастся холоднее на 1-2 градуса, чем предписывает норма. И уж точно этот месяц будет более зябким, чем январь и декабрь.

- Средняя температура воздуха в феврале составит -22..-27 градусов ночью и -11…-16 – днем, - продолжает Юлия Янькова. – А вот числу к десятому и в самом конце месяца столбик термометра поднимется до -2…-7 градусов. Конечно, пока только днем.

Что ж, немного потерпим. Весна совсем близко! А если оглянуться назад, то есть повод и для благодарности небесной канцелярии, ведь начало зимы и правда выдались больно теплым. Так, в декабре температура воздуха была выше нормы на 1-4 градусов, а в новогодние каникулы – и того больше, особенно на севере – аж на 11-15 градусов.