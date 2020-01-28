«Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»: топ-25 цитат из реальных вакансий работодателей

Проблемы с поиском работы? Никак не найти подходящей – чтобы и квалификация, и рабочий график, и, самое главное – зарплата совпадали с вашими пожеланиями?!! Да, это непросто. Но и у тех, кто ищет кадры, свои беды. Они просматривают анкеты сотен соискателей, проводят встречи с десятками потенциальных сотрудников, обучают вчерашних студентов. И все это ради того, чтобы найти одного - единственного нужного работника. Если те, кто ищет место, стараются писать оригинальные резюме, то те, кому нужны люди, соревнуются в написании нестандартных вакансий. Но…

- Если вместо обычного «бухгалтера» написать «повелитель финансовой отчетности», то соискателю будет крайне сложно даже найти это объявление. Ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова. - Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого.

А вот сами цитаты из предложений о работе, размещенных работодателями из Иркутска.

Телефона не бояться!Фото: Иван ВИСЛОВ

1. «Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»;

2 «Если вы … сумеете даже кота научить рисовать график; у сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждем знакомства с вами!»;

3. «Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»;

4. «Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»;

5. «В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»;

6. «Хочешь получить звание повелителя водной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»;

7. «Мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл-стрит! Это не шутка!»;

8. «Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»;

9. «Работа в стабильной компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»;

10. «Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»;

11. «Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»;

12. «И если Вы быстро устаете, не готовы к перегрузкам, не можете обрабатывать большой объем информации, а Ваша голова идет кругом от пяти параллельных задач — не обрекайте себя на мучения, мы ищем того, кто реально кайфует от таких темпов работы»;

13. «Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»;

14. «Мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»;

15. «Продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»;

16. «Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»;

17. «У нас придётся реально трудиться, ИБД (имитация бурной деятельности) здесь не пройдёт.»

18. «Опыт работы для нас не важен, мы всему научим. Самое главное - желание работать, огонь в глазах и улыбка на устах!»;

19. «Предлагаем: зарплату уровня Москвы, вид из окна как в Европе, людей душевных, как нигде больше»;

20. «Наша компания творит добро: спасает мир от мрака бюрократии и засилья бумаг, а вместе с тем радует команду интересными задачами»;

21. «Команда обучаторов поможет с любыми курсами от тренингов по продажам до английского и мастер-классов по игре на барабанах»;

22. «Требования: природная склонность к убеждению по телефону, грамотная речь, ласковый и дружелюбный голос»;

23. «Главное требование - иметь голову на плечах и огонь в сердце»;

24. «Оплата состоит из оклада и бонуса. Оклад с голоду помереть не даст, но и квартиру на него не купишь»;

25. «Здесь царит особая атмосфера, играет позитивная музыка, слышен шелест новых пакетов, а где-то из примерочной доносятся смех и восхищение очередной примеркой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из преподавателей - в продажники: почему сибиряки с высшим образованием не работают по профессии ( подробности)

Работа после 50: сотрудники в Иркутске точно нужны, но смотря какие (подробности)

Где на самом деле в Сибири можно заработать больше 50 тысяч рублей (подробности)

Работа в Иркутске: пенсионный возраст, зарплата и вакансии для топ-менеджеров (подробности)