«Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»: топ-25 цитат из реальных вакансий работодателей
Проблемы с поиском работы? Никак не найти подходящей – чтобы и квалификация, и рабочий график, и, самое главное – зарплата совпадали с вашими пожеланиями?!! Да, это непросто. Но и у тех, кто ищет кадры, свои беды. Они просматривают анкеты сотен соискателей, проводят встречи с десятками потенциальных сотрудников, обучают вчерашних студентов. И все это ради того, чтобы найти одного - единственного нужного работника. Если те, кто ищет место, стараются писать оригинальные резюме, то те, кому нужны люди, соревнуются в написании нестандартных вакансий. Но…
- Если вместо обычного «бухгалтера» написать «повелитель финансовой отчетности», то соискателю будет крайне сложно даже найти это объявление. Ему вряд ли придет в голову точно такая же формулировка, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова. - Вакансия «продает» соискателю не креатив, а достойные условия работы, понятный функционал и адекватные требования через четкое описание всего этого.
А вот сами цитаты из предложений о работе, размещенных работодателями из Иркутска.
Телефона не бояться!Фото: Иван ВИСЛОВ
1. «Данная вакансия НЕ для людей, которые хотят пересидеть, переждать, довольствоваться зарплатой в 40 тысяч. Эта вакансия для дерзких и амбициозных людей»;
2 «Если вы … сумеете даже кота научить рисовать график; у сотворите шедевр из любых материалов … то мы с нетерпением ждем знакомства с вами!»;
3. «Кого мы не рассматриваем: тех, кто ищет какую-нибудь работу»;
4. «Конкуренты визжат от зависти, гурманы разводят руками, а мы просто делаем любимое дело»;
5. «В ресторан с традиционной русской кухней требуется «Бог кухни»;
6. «Хочешь получить звание повелителя водной стихии, достойно зарабатывать и быть частью самой крутой команды?»;
7. «Мы за 2 недели по отработанной методологии сделаем из тебя Волка с Уолл-стрит! Это не шутка!»;
8. «Не пугаться телефона! По нему предстоит звонить и назначать встречи. Каждый день!»;
9. «Работа в стабильной компании, которая не рассыплется в прах от очередного дуновения кризиса»;
10. «Проверьте силу влияния своего слова. Зацепит ли оно миллиарды людей?»;
11. «Личный куратор-наставник, которого Вы можете «мучить» вопросами круглосуточно. А еще он с Вами на сделки ездит – когда угодно»;
12. «И если Вы быстро устаете, не готовы к перегрузкам, не можете обрабатывать большой объем информации, а Ваша голова идет кругом от пяти параллельных задач — не обрекайте себя на мучения, мы ищем того, кто реально кайфует от таких темпов работы»;
13. «Повелитель юриспруденции, мы уже тебя заждались!»;
14. «Мы суровы в отношении соблюдения стандартов и дисциплины. И у Вас будет строгий учитель и начальник»;
15. «Продавать не продукт, но доверие во время каждого касания с людьми в непростой цепочке лиц, принимающих решение»;
16. «Знаком с системами аналитики, бог экселя и парсеров, и просто хороший человек»;
17. «У нас придётся реально трудиться, ИБД (имитация бурной деятельности) здесь не пройдёт.»
18. «Опыт работы для нас не важен, мы всему научим. Самое главное - желание работать, огонь в глазах и улыбка на устах!»;
19. «Предлагаем: зарплату уровня Москвы, вид из окна как в Европе, людей душевных, как нигде больше»;
20. «Наша компания творит добро: спасает мир от мрака бюрократии и засилья бумаг, а вместе с тем радует команду интересными задачами»;
21. «Команда обучаторов поможет с любыми курсами от тренингов по продажам до английского и мастер-классов по игре на барабанах»;
22. «Требования: природная склонность к убеждению по телефону, грамотная речь, ласковый и дружелюбный голос»;
23. «Главное требование - иметь голову на плечах и огонь в сердце»;
24. «Оплата состоит из оклада и бонуса. Оклад с голоду помереть не даст, но и квартиру на него не купишь»;
25. «Здесь царит особая атмосфера, играет позитивная музыка, слышен шелест новых пакетов, а где-то из примерочной доносятся смех и восхищение очередной примеркой».
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ИСТОЧНИК KP.RU