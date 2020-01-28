Глава Приангарья Игорь Кобзев посетил Братск
За полтора месяца работы на посту главы Приангарья временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев объехал множество районов региона. На днях он посетил город Братск, знаменитый промышленными гигантами, уникальными людьми и спортивными достижениями.
Первую санную трассу международного класса в стране обследуют
Санный спорт - один из самых результативных в Иркутской области и ее северной столице. Братские саночники являются участниками и призерами 10 последних зимних Олимпийских игр, чемпионами и призерами первенств мира и Европы, СССР и России. В Спортивной школе олимпийского резерва имени Александра Зубкова занимаются 334 человека. В основной и молодежный составы сборных команд России включены 33 спортсмена. На III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии 2020 года братчане стали золотыми и бронзовыми призерами.
- Спортивная школа финансируется из областного бюджета. Занятия бесплатные, что позволяет привлекать детей из неблагополучных и малообеспеченных семей к занятиям санным спортом. Это очень важно, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Примечательно, что первая санная трасса международного класса в стране появилась в 1971 году именно в Братске. В рамках подготовки к XI зимним Олимпийским играм в Саппоро (Япония) ее построили в рекордные сроки – за три месяца. Эта трасса и сегодня является одним из уникальнейших спортивных объектов России. Как сообщил исполняющий обязанности министра спорта региона Илья Резник, в этом году в Братск приедут специалисты Всероссийской федерации санного спорта для ее обследования и реконструкции.
На встрече Игоря Кобзева с молодежью северной столицы Иркутской области была озвучена инициатива провести в городе открытые соревнования по экстремальным видам спорта на кубок губернатора.
Сегодня Братск располагает для этого всеми необходимыми площадками. В городе есть всесезонный крытый скейт-парк, предназначенный для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX.
- Поддерживаю предложение братчан. Курировать организацию мероприятия будет министерство по молодежной политике региона, - дал поручение врио главы Приангарья.
В целом в северной столице региона ежегодно проводится около 300 молодежных мероприятий, в которых участвует более 36 тысяч человек. На базе Дома молодежи организуют фотоконкурсы, игры, тренинги, творческие мастерские и мастер-классы, квесты, квизы, музыкальные вечера. В летний период реализуется проект «Кинотеатр на траве».
- Мы хотим, чтобы наш Дом молодежи стал образцовым и его опыт мог тиражироваться, - отметил мэр Братска Сергей Серебренников.
Братчане разработали и уже реализуют за счет местного бюджета и средств спонсоров проект пространства, которое должно стать местом притяжения творческой молодежи. Проект предусматривает создание площадок для репетиций музыкальных самодеятельных групп, выступлений коллективов и объединений, проведения конкурсов и мастер-классов, творческих вечеров и литературных гостиных.
- Важно наладить взаимодействие региональной власти с муниципальными молодежными центрами. В ближайшее время рассмотрим вопросы софинансирования таких организаций. Мы должны создать все условия для развития и самореализации молодого поколения, - подчеркнул Игорь Кобзев.
Особое внимание - здравоохранению
В северной столице региона врио губернатора Иркутской области посетил и ряд учреждений здравоохранения. В частности, Братскую детскую городскую больницу, где оказывают помощь не только жителям города, но и многих соседних территорий.
В настоящий момент в стационаре идет текущий ремонт.
Здание поликлиники уже обновлено. Капремонт проведен с учетом организации работы поликлиники по принципам «бережливого производства». Реализованы такие направления, как открытая регистратура, call-центр, навигация и другие. Приобретено современное оборудование. В целом в лечебном учреждении идет активная работа по привлечению молодых специалистов.
- Это одно из главных направлений, - сказал Игорь Кобзев. - Должна быть организована комплексная система - начиная от медицинских классов и завершая целевым обучением, предоставлением жилья специалистам, чтобы доктора, в том числе педиатры, приезжали работать в Братск.
В рамках знакомства с учреждениями здравоохранения Игорь Кобзев побывал и в перинатальном центре. Здание эксплуатируется с 1990 года. Необходимость в строительстве нового, отвечающего современным медицинским и техническим требованиям центра, назрела и стоит достаточно остро. В настоящее время необходима доработка проектно-сметной документации.
- Президент в своем послании особое внимание уделил вопросам демографии, - отметил Игорь Кобзев. - Здравоохранение - одна из важнейших составляющих материнства и детства. Поэтому на первом плане строительство и ремонт медицинских учреждений.
Глава региона навестил многодетную семью. Фото: Пресс-служба администрации Братска
В развитие темы демографии врио губернатора Иркутской области побывал в гостях у многодетной семьи Губарь.
Сергей Николаевич и Ольга Владимировна воспитывают 13 детей. Глава семейства – водитель, мама - повар. Три дочери - Ксения, Анна и Елизавета - и четыре сына - Максим, Матвей, Иннокентий и Савелий - учатся в православной гимназии. Стефания ходит в детсад, а Татьяна еще совсем маленькая. Сергей, Ирина и Мария живут и работают в Братске. Самый старший, Евгений, - в Москве.
Сейчас семья проживает в трехкомнатной квартире, предоставленной администрацией Братска по договору коммерческого найма. За счет средств материнского капитала Губарь построили небольшой дом в селе Тангуй, получают ряд мер социальной поддержки.
- Мне нравится, что вы все вместе! - обратился Игорь Кобзев к ребятам. - Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда слушались родителей, радовали их своими успехами и достижениями и чтобы они вами гордились. Каждый из вас должен найти правильное место в жизни и продолжать традиции семьи.
Сделать регион краше и привлекательнее
Во время рабочей поездки в Братск Игорь Кобзев также провел встречу с ветеранами и активом Братска, посвященную теме социально-экономического развития территории.
Ветеранов интересовали вопросы реализации проекта «Старшее поколение», решения экологических проблем, создания геронтологического центра в Братске, формирования тарифов и многие другие.
Игорь Кобзев пообщался с ветеранами. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
- Мы обсудили только часть вопросов, которые волнуют старшее поколение, - сказал Игорь Кобзев. - Наш разговор обязательно будет продолжен. И главное - мы вместе должны работать на результат. Думаю, опыт и энергия ветеранов помогут нам увидеть многие проблемы и решить их. Моя задача - сделать так, чтобы Иркутская область стала еще краше и привлекательнее. А для этого нужна поддержка всех, кто также в этом заинтересован.
На встрече с активом Братска Игорь Кобзев отметил важность исполнения всех взятых муниципалитетами и регионом обязательств, в том числе по освоению федеральных средств.
- Важно создать такие условия, чтобы молодежь не уезжала в другие города и регионы. Мы должны сделать все, чтобы жители Иркутской области гордились тем, что живут здесь, - подчеркнул Игорь Кобзев.
ИСТОЧНИК KP.RU