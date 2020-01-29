Материнский капитал на ипотеку: c его помощью сибирячки могут сократить срок выплат кредита

О том, что, во-первых, материнский капитал вырастет, а во-вторых, его теперь будут выдавать и тем, у кого только один ребенок, говорят сейчас все. Многие, у кого в планах пополнение семейства, уже всерьез прикидывают, куда потратить семейные деньги. Ежегодно в Иркутской области выдают примерно 13 тыс. сертификатов. Эта цифра сильно зависит от того, сколько малышей появилось на свет.

- Чаще всего жители региона средства материнского капитала используют на покупку либо строительство жилья, на погашение кредитов для приобретения квартиры либо на улучшение жилищных условий, - сообщают в Пенсионном фонде России.

Это и логично. Покупка жилья для молодой семьи – серьезное событие, а государственная поддержка в этом вопросе - хорошее подспорье. С 2020 года, согласно недавнему распоряжению Президента РФ, семья с двумя детьми будет иметь право на распоряжение капиталом в размере 616 617 рублей, а при рождении первенца – 466 616 рублей. Сайт недвижимости «Домофонд» составил рейтинг регионов, попытавшись вычислить, насколько доступнее станет жилье, если использовать для погашения ипотеки эти средства.

- За основу была взята следующая ситуация: в семье работают два человека, доход каждого из них соответствует средней зарплате в регионе (по данным Росстата), - объясняют аналитики. - На оплату ипотеки семья готова выделить одну из этих зарплат. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости квартиры (по условиям семейной ипотеки). Процентная ставка по такому кредиту невысока - 6%. И вот семья получает дополнительно 616 617 рублей.

Проблема, конечно, в том, что цены на жилье везде разные. Поэтому дольше других будут платить за двухкомнатную квартиру, приобретенную в ипотеку, семьи из Москвы. Выплачивать ее стоимость, равную заоблачным 11,2 млн рублей, придется долго - 14,3 года. И материнский капитал тут не помощник. Примерно такая же ситуация в Крыму, где цены высоки, а доходы - не очень, и в Петербурге, где в ходу крошечные дешевые студии.

А как в Сибири? Относительно недорогое жилье в Кемерове – 2288 тыс. рублей. При среднем семейном доходе в 83 тыс. рублей платить кредит придется 3,7 года. На 2-м месте по доступности жилья Красноярск. Двушка в крае обойдется покупателю в среднем в 2990 тыс. рублей, а платить за нее, использовав средства господдержки, придется 4,5 года. Иркутянам – дольше: при стоимости жилья в 3,2 млн рублей на это уйдет 5,3 года.

Фото: Наталья ВИБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

Стоимость квартир повысится примерно на 5%\

- Двушка на материнский капитал – это в идеале. А в реальности семейного дохода молодой семьи хватает на то, чтобы взять в ипотеку за 2 - 2,5 миллиона студию или однокомнатную квартиру. Покупают сначала их. И строители к этому уже давно приспособились - в новостройках не зря до половины именного такого жилья. И, конечно, государственная субсидия, которую выдавали при рождении второго ребенка, шла именно на эти цели, значительно помогая снизить срок и сумму выплат по ипотеке. Капитал за первого малыша тоже пойдет на приобретение недвижимости, тем более что вариантов, куда его потратить, не очень много. А жилье - это важно. По моим прогнозам, цены на квартиры поднимутся примерно на 5%. Больше всего подскочит в цене недорогое жилье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Программа поддержки в России действует с 2007 года. За это время в Иркутской области выдано 195 651 сертификат, средствами распорядились 146 802 семьи на общую сумму 54,7 млрд рублей.