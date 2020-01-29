2020-01-29T11:30:54+03:00
Дом. Семья

Спасение Уголька: обгоревшую до полусмерти собаку выхаживают в Иркутске

Волонтеры предполагают, что пес, скорее всего, пострадал при пожаре
Любовь АРБАТСКАЯ
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Спасение Уголька: обгоревшую до полусмерти собаку выхаживают в Иркутске. Фото: Наталья ВЕТРОВА.Спасение Уголька: обгоревшую до полусмерти собаку выхаживают в Иркутске. Фото: Наталья ВЕТРОВА.
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Окровавленный пес, весь в ожогах, со слипшимися от копоти глазами на днях вышел к людям в Нижнеудинске. Зрелище жуткое... Что случилось с животным, так и не выяснили. Местные жители обсуждали, что это могли быть живодеры, но волонтеры больше склоняются к версии, что пес выбрался из горящего дома. У него сильно обгорела голова и спина, разорван нос.

Спасение пса началось немедленно! Как рассказала волонтер Анастасия, которая и нашла измученное животное в Нижнеудинске, ему обработали жуткие ожоги 3 и 4 степени, и он терпеливо ждал. Даже не скулил. Вот такой стойкий... Но все-таки вылечить изувеченную до полусмерти собаку непросто, и местные жители без раздумий отправили беднягу в Иркутск.

Судьба израненного Уголька - так назвали животное - тронула многих сибиряков. На его лечение быстро собрали деньги, пока что сборы приостановлены - средств достаточно. Угольку предстоит как минимум 2-3 месяца провести в стационаре под наблюдением ветеринаров. Уход дает результат - если изначально пес не мог даже прилечь из-за жутких травм, то сейчас уже начал сам кушать.

- В истории Уголька появился новый поворот - вероятно, у него есть хозяйка, - рассказывает Наталья Ветрова, иркутский журналист, которая занимается проблемами бездомных и покалеченных животных, и курирует лечение собаки. - В Нижнеудинске в ночь с субботы на воскресенье произошел пожар, сгорел дом. Хозяева там не живут, собака находилась на веранде одна. И, вероятно, это и есть Уголек.

Ну а пока волонтеры выясняют обстоятельства случившегося, о собаке заботятся волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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