Коронавирус идет в атаку: испугавшись эпидемии, туристы из Китая раскупили в Иркутске весь запас медицинских масок

Китай переживает разгул неизвестного науке коронавируса, вызывающего смертельную пневмонию. Причем эпидемия распространяется не только в Поднебесной, но за и ее пределами. Вот и в Иркутске уже пачками скупают медицинские маски. Аптеки полны туристами из Поднебесной. Провизоры рассказали «Комсомолке» о нехватке медицинских масок, наплыве покупателей из Китая и отсутствия запаса на складах.

- Здравствуйте, а маски медицинские есть?

Мы отправились в ближайшие аптеки "на разведку".

- Уже нет. У нас с выходных не протолкнуться. Сначала маски скупили только китайцы. Сразу по несколько упаковок. Потом начали приходить и местные. Но на всех не хватает, - поделились с корреспондентом «Комсомолки» провизоры. – В целом обстановка немного напряженная, но переживать не о чем. На днях ожидаем новую партию.

Маски начали заканчиваться еще на выходных. И провизоры, увидев китайцев, только разводили руками – на складах пусто.

- Зашла в аптеку на улице Карла Маркса и увидела, как один из туристов накупил медицинских масок на 5 тысяч рублей. Это же 100 пачек! , - рассказывает на своей странице в социальной сети журналист Галина Солонина. –А за ним стояла вереница из соотечественников. В соседней аптеке очереди не было. Стало интересно, почему? Оказывается, у них маски уже давно раскупили.

Зачем они их приобретают в таком количестве? Скорее всего, потому, что собрались возвращаться домой, где свирепствует коронавирус. А о том, что сейчас творится с масками в Китае, рассказала «Комсомолке» петербурженка Алина, которая недавно переехала в Поднебесную.

- Если раньше одна штука стоила юань, то теперь их продают по три. Продают только поштучно, - делится Алиса, - Кое-где можно купить сразу коробку, но тогда дело может дойти до конфликта, потому что маски нужны всем. За их отсутствие наказывают.Однажды я видела, как масками торговали на улице, из-под полы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

В дефиците в Иркутске оказались маски во всех крупных аптечных сетях. Где-то их осталось совсем мало, а где-то – совсем нет в наличии. Нужно заказывать заранее. Ждать их придется от двух дней до семи дней. Тем временем, на регион наступает эпидемия ОРВИ и гриппа и маски нужны горожанам.

Правительство Иркутской области следит за ситуацией с опасным вирусом. Пока причин для волнений нет. В случае, если коронавирус все-таки обнаружат на территории региона, медики готовы оказать помощь и не дать распространиться болезни. Маски поступят в аптеки.

- Сегодня в России не зарегистрировано не одного случая заражения вирусом, - пояснила и.о. министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. – Создана межведомственная группа, в которую вошли представители международного аэропорта, дирекции железных дорог, Роспотребнадзора, медицинские работники.

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