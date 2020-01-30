Бизнес в Иркутской области развивается и выходит на зарубежные рынки

Удивительные вещи происходят в бизнес-среде Иркутской области. Местная компания-производитель спортивного питания вышла на рынок Тайланда, рыбной продукцией индивидуального предпринимателя из Ангарска заинтересовались в Казахстане, рожденный в Прибайкалье косметический стартап завоевывает Америку, выпускаемую в регионе продукцию можно найти на таких международных площадках, как Ebay и Alibaba. И все это благодаря государственной поддержке, реализуемой институтами развития предпринимательства.

Напомним, что в 2019 году в стране стартовал национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его главные цели, которых необходимо достичь к 2024 году: создание максимально благоприятной деловой среды для развития малого и среднего бизнеса, увеличение числа занятых в сфере предпринимательства с 19 млн до 25 млн человек, рост доли малых и средних предприятий в ВВП до 32,5%, увеличение доли экспорта МСП до 10%. В целях достижения этих показателей в Иркутской области были разработаны и утверждены региональные проекты, в том числе «Популяризация предпринимательства».

В регионе проект реализует Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» под эгидой министерства экономического развития субъекта. В 2019 году он привлек к участию в образовательных программах более 11 тыс. представителей молодежи и еще ряда категорий граждан. А свыше 5 тыс. предпринимателей получили различные меры поддержки.

- Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области, реализуя государственную политику, вовлекает в свою деятельность в сфере развития малого и среднего бизнеса всех, начиная от молодежи, в возрасте от 14 до 17 лет, и до твердо стоящего на ногах предпринимателя, который, масштабируя свой бизнес, вышел на экспорт, - отметила Наталья Давыдова, директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» в Приангарье реализуется множество образовательных и просветительских программ. Как рассказала Ирина Нижник, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда ЦПП, всего в 2019 году основам ведения бизнеса было обучено более 2 тыс. человек, а в целом число участников проекта превысило 8 тыс. человек.

Особое внимание было уделено школьникам. Для них, а также для всех желающих, психологи разработали тест по определению предпринимательских компетенций, который уже прошли более 8 тыс. жителей региона. Тест доступен на сайте Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» ( irk-cpp.ru).

Также среди молодежи проводились профориентационные мероприятия, в которых было задействовано 2200 человек.

Основам предпринимательской деятельности школьников обучали и в рамках Стартап-школы «Тайга. Юниор». Курсы прошли 1600 представителей молодежи в возрасте 14-17 лет из 12 муниципальных образований Иркутской области.

Школьники региона изучают основы предпринимательства и защищают свои проекты. Фото: архив ФПП.

Кроме того, в Иркутске состоялся Молодежный бизнес-форум, собравший более 200 участников. В рамках мероприятия была организована прямая связь с Кремниевой долиной, прошли мастер-классы и креативная сессия, велась разработка сценариев и съемка социальной рекламы в сфере экологии.

С ноября по декабрь 2019 года в регионе проводился конкурс «Кубок лучшей школы Иркутской области по бизнесу». В финал вышли проекты 21 команды. Победителем стали ученики школы № 47 Иркутска, представившие проект печати фотографии с помощью нанесения серебра.

С 21 по 22 декабря 2019 года на территории оздоровительно-образовательного центра «Галактика» Ангарского городского округа прошла первая смена по предпринимательству для школьников, в которой приняли участие свыше ста ребят. Также были организованы различные форумы предпринимательства для более взрослой аудитории.

Сегодня в структуре Фонда действует семь подразделений: Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Центр сертификации, стандартизации и испытаний; Центр поддержки экспорта; коворкинг «Точка кипения» и Центр компетенций по развитию сельхозкооперации.

Последний только начинает работу. Его задача – научить сельхозтоваропроизводителей объединяться в потребительские кооперативы с целью получения дополнительных преференций.

Серьезные обороты набирает деятельность созданного в 2018 году Центра поддержки экспорта, который не только организует образовательные мероприятия и обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства региона в зарубежных выставках, но и находит местному бизнесу иностранных партнеров, помогает размещаться на электронных торговых площадках Alibaba, Taobao, Fordaq (лесной рынок), Yorso (рыбный рынок); создает и модернизирует сайты с переводом на иностранные языки; ведет работу по сертификации по системе менеджмента ISO и под требования рынков Евросоюза.

В 2019 году в Иркутской области впервые прошел Молодежный бизнес-форум. Фото: архив ФПП.

Большинство услуг предоставляется безвозмездно, еще часть на условиях софинансирования - предприниматель оплачивает 20-30% от стоимости.

- Сегодня для развития бизнеса созданы все условия, - подчеркнула директор Фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области» Наталья Давыдова. - Мы всегда готовы к сотрудничеству с предпринимателями. Обратившись к нашим специалистам, представители бизнеса обязательно найдут ответы на свои вопросы и смогут воспользоваться теми мерами поддержки, которые им необходимы.

Получить бесплатную консультацию по мерам государственной поддержки предпринимателей можно в Фонде «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» по адресу: Иркутск, ул. Рабочая, д. 2а/4, оф. 421. Тел.: +7 (3952) 43-64-54. Эл.почта: cpp-irkobl@mail.ru. Сайт: irk-cpp.ru.