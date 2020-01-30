Саянску 50: самый молодой город Иркутской области в 2020 году встречает юбилей

Саянск - самый молодой город Иркутской области. Его начали строить в 1970 году в связи с возведением одного из главных отечественных центров химической промышленности. В августе 1985 года рабочий поселок получил статус города. А в 2018-м Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Сейчас в рамках ТОСЭР зарегистрировано четыре резидента, и город ждет новых желающих получить беспрецедентные налоговые льготы. Чем больше их будет, тем ближе к экономическому рывку.

Красивый, благоустроенный, современный

Саянск не похож ни на один город региона и по-своему уникален. Он очень уютный, зеленый, удобный для жизни, интересен природными и архитектурными особенностями. Строители, возводившие Саянск, постарались максимально сохранить лесные насаждения, и теперь жилые микрорайоны окружены лесопарковыми зонами, а во дворах 5- и 9-этажных домов растут сосны и березы. Саянск весной - город цветущего багульника, летом - не по-сибирски ярких цветников, зимой - удивительной белизны снегов, а круглый год здесь легко дышится чистым сосновым воздухом.

Саянск расположен в 270 км от Иркутска и в 300 км от уникального озера Байкал. В городе проживает более 41 тысячи человек. Средний возраст жителей - 36 лет.

Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом берегу реки Оки, в 12 км от промышленного узла.

Город хорошо известен передовым опытом развития коммунального хозяйства и устойчивой, хорошо систематизированной работой предприятия ЖКХ.

Город растет. Сегодня в Саянске 7 школ, 10 детских садов, Дом детского творчества. Прошедшим летом началось строительство еще одной общеобразовательной школы на 550 мест. В конце прошлого года открыта новая школа искусств, в которой учатся более 900 ребят.

Здравоохранение здесь тоже на довольно высоком уровне. Помимо городской больницы есть санаторий-профилакторий, где используется минеральная вода «Ордайская» местного месторождения.

Саянск всегда гордился своими традициями и культурным потенциалом. Здесь есть народные и образцовые творческие коллективы.

В молодом городе созданы все условия для развития спорта. Всего в Саянске 71 спортивный объект, в том числе футбольный стадион с искусственным газоном. Каждый год проходит более 200 спортивно-массовых мероприятий, и Саянск открыт для новых предложений, ведь он обладает хорошими перспективами для развития спортивного туризма.

Надежные энергоресурсы и свободная земля

Предприятия промышленной группы города - это в первую очередь крупнейший в России производитель поливинилхлоридной смолы АО «Саянскхимпласт», которое выпускает более 45% всего ПВХ в стране. На градообразующем предприятии трудится более 22% работающего населения. Современное и перспективное предприятие активно ведет модернизацию, внедряет современные технологии, успешно обеспечивает экологическую безопасность. Сырьевой базой для получения хлоридно-натриевых рассолов, необходимых в производстве хлора и каустической соды, является расположенное рядом Зиминское месторождение каменной соли. Обеспеченность предприятия запасами соли при существующем уровне добычи составляет сотни лет.

Основной энергетический источник промышленного узла и города - Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», которая обладает достаточным производственным потенциалом для обеспечения территории энергоресурсами в условиях дальнейшего развития города и промышленных площадок.

Кроме того, здесь действует предприятие сельскохозяйственной отрасли - ООО «Саянский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Иркутской области.

В целом экономический потенциал города формируют более 390 предприятий и организаций. Статус ТОСЭР должен дать реальные возможности для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и ухода от монозависимости. Саянск располагает хорошими ресурсами для социально-экономического развития и создания новых производств и предприятий. Город отличают выгодное географическое положение, наличие надежных энергоресурсов, свободных земельных участков, площадей с развитой инженерной инфраструктурой, необходимых условий для комфортного проживания населения.

СПРАВКА

Льготы для резидентов

Основная задача ТОСЭР «Саянск» - создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот и преференций новым и действующим предприятиям.

Резиденты ТОСЭР «Саянск» могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет.

В рамках ТОСЭР «Саянск» можно реализовать инвестиционные проекты по 12 видам экономической деятельности.

Среди них: обработка древесины, сельское хозяйство, производство промышленных газов, текстиля и одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели и других товаров.

Минимальные требования к инвестиционным проектам - 2,5 миллиона рублей инвестиций и 10 новых рабочих мест в первый год.

В Саянске при наличии потенциальных инвесторов, готовы рассмотреть любые другие виды деятельности, кроме уже зарегистрированных.

С 2019 года в Саянске можно получить средства Фонда развития моногородов. Займы выдаются предпринимателям на развитие бизнеса под 0% годовых на сумму от 5 до 250 миллионов рублей сроком до 15 лет и отсрочкой платежа до 3 лет.

Администрация Саянска готова рассмотреть любые предложения по инвестиционным проектам. Потенциальным резидентам оказывается помощь как с формированием земельных участков, так и с подключением к коммуникациям.

С инвестиционными проектами можно обращаться в отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации Саянска: тел. 8 (39553) 5-72-22,

e-mail: economsayansk@mail.ru.

КОНКРЕТНО

Действующие тарифы на коммунальные услуги на территории города Саянска:

- тепло (1 Гкал) - 1074,31 руб.,

- электроэнергия (1 кВт) - 3,6 руб.,

- вода (1 м³) - 19,04 руб.,

- стоки (1 м³) - 22,34 руб.

Земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, предоставляются по договору аренды без проведения торгов. Средняя стоимость 1 квадратного метра земли промышленного назначения в год - 3,25 рубля, сельскохозяйственного назначения - 0,00342 рубля; офис в черте города для оказания бытовых услуг - 88,77 рубля.

Олег Боровский,

мэр Саянска

Мы долго стремились к тому, чтобы получить статус ТОСЭР

Встреча с президентом страны способствовала признанию Саянска территорией опережающего социально-экономического развития через полгода после направления заявки. Сегодня у нас зарегистрировано четыре резидента ТОСЭР.

Одно предприятие работало и ранее, но намерено расширить производство емкостей из полиэтилена. Второй резидент - это завод по переработке древесины и выпуску древесно-стружечной плиты, а третий - тепличный комбинат. Под теплицы выделено 25,6 гектара земли. На комбинате предполагается сформировать порядка 177 рабочих мест, инвестиции в создание комплекса составят 2,9 миллиарда рублей. Ввод в строй такого предприятия позволит загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая сегодня работает на 45% мощности. Четвертый резидент выступает с инвестиционным проектом по расширению производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий. Стоимость проекта оценивается в 8,5 миллиона рублей, планируется создать 12 новых рабочих мест.

Таким образом, потянется целая цепочка способов развития экономики.

Еще один крупнейший проект, который, надеемся, будет реализован в нашем городе, связан с разработкой газового месторождения, строительством заводов по сжижению "голубого топлива" и производству метанола. Ну и, конечно, мы должны поддерживать действующее градообразующее предприятие и привлекать новых резидентов ТОСЭР. На территории опережающего социально-экономического развития предлагаются уникальные налоговые льготы. Государство сегодня делает очень многое для развития бизнеса, и нужно пользоваться предоставляемыми возможностями.

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- Наш молодой город силен славными традициями, крепок духовными устоями. Он открыт для делового сотрудничества и прочных дружеских связей с городами Иркутской области и России, - подчеркнул мэр Саянска Олег Боровский.

- Мы готовы рассмотреть любые предложения от потенциальных инвесторов и сделаем все, чтобы ваш бизнес стал надежным, комфортным и процветающим. У нас для этого есть все! Саянск ждет вас!