2020-01-30T06:38:05+03:00
Происшествия

Ни одной царапины: 5-летний ребенок выпал с пятого этажа и выжил

У мальчика из Бурятии ни одного перелома
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ни одной царапины: 5-летний ребенок выпал с пятого этажа и выжилНи одной царапины: 5-летний ребенок выпал с пятого этажа и выжилФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чудесное спасение, иначе и не назовешь случай, который днем, 29 января произошел в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Из окна квартиры на пятом этаже выпал 5-летний мальчик. То ли малыш приземлился в сугроб, то ли ему просто повезло, но серьезных травм, угрожающих жизни, ему удалось избежать. Прибывшие врачи скорой помощи, которых вызвали случайные прохожие, диагностировали у ребенка лишь ушибы. После этого, его доставили в травматологическое отделение детской республиканской клинической больницы.

- У мальчика ни одного перелома, - комментируют "КП-Иркутск" в пресс-службе минздрава Бурятии. – Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая помощь ему оказывается.

Как же получилось так, что малыш выпал с огромной высоты и где были его родители. По предварительной информации, мальчишка сам забрался на подоконник, и открыл окно в тот момент, когда его мама находилась в другой комнате. Свою проверку уже начали сотрудники по делам несовершеннолетних.

- Об этом случае в полицию сообщил фельдшер скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Уже удалось выяснить, что семья ребенка благополучная, и на учетах не состоит. На 30-летнюю мать малыша составили протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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