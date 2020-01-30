2020-01-30T14:12:40+03:00
Происшествия

Ручей разлился в селе Икей в Тулунском районе: подтопит ли жилые дома

А в деревне Олха, что в Шелеховском районе, из-за наледи на ручье экстренные службы перешли в режим повышенной готовности
Любовь АРБАТСКАЯ
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Ручей в деревне Олха Шелеховского района.Ручей в деревне Олха Шелеховского района.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Катастрофическое наводнение, случившееся летом прошлого года в Иркутской области, до сих пор напоминает о себе. Так, в Тулунском районе, принявшем тогда на себя основной удар разгулявшейся стихии, вновь подтапливает населенные пункты. А конкретно, разлился ручей в селе Икей.

- Подтоплено крестьянско-фермерское хозяйство и один участок: в жилой дом вода пока не попадает, но в огороде, бане и стайках намерз лед, - рассказывает «Комсомолке» глава села Икей Сергей Мусаев. - Соседние дома, в которые тоже может попасть вода и так признаны непригодными для проживания - ведь это зона паводка. Так что пока ситуация некритична. Тем не менее, будем выпиливать во льду каналы, чтобы вода свободно уходила вниз. А на крайний случай в селе подготовлены пункты временного размещения - в школе и больнице.

У этого ручейка даже нет названия - это просто небольшое русло, по которому весной и летом стекает дождевая и талая вода. Более бурным он стал после паводка - видимо, из-за влажной почвы сильнее разливаются грунтовые воды.

Тревожатся и жители деревни Олха, что в Шелеховском районе. Во время второй волны наводнения, когда шли сильные дожди, эту территорию тоже заливало. А сейчас на ручье Винокуренный образовалась наледь. Есть риск, что вода может вырваться наверх и подтопить около 10 участков с жилыми домами.

- Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, - сообщили в отделе мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Шелеховского района. - Русло уже обследовано, пока что вода подо льдом проходит свободно. При необходимости будем пропиливать ручей, а в дальнейшем сделаем все, чтобы такая ситуация не повторялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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