Ручей разлился в селе Икей в Тулунском районе: подтопит ли жилые дома

Катастрофическое наводнение, случившееся летом прошлого года в Иркутской области, до сих пор напоминает о себе. Так, в Тулунском районе, принявшем тогда на себя основной удар разгулявшейся стихии, вновь подтапливает населенные пункты. А конкретно, разлился ручей в селе Икей.

- Подтоплено крестьянско-фермерское хозяйство и один участок: в жилой дом вода пока не попадает, но в огороде, бане и стайках намерз лед, - рассказывает «Комсомолке» глава села Икей Сергей Мусаев. - Соседние дома, в которые тоже может попасть вода и так признаны непригодными для проживания - ведь это зона паводка. Так что пока ситуация некритична. Тем не менее, будем выпиливать во льду каналы, чтобы вода свободно уходила вниз. А на крайний случай в селе подготовлены пункты временного размещения - в школе и больнице.

У этого ручейка даже нет названия - это просто небольшое русло, по которому весной и летом стекает дождевая и талая вода. Более бурным он стал после паводка - видимо, из-за влажной почвы сильнее разливаются грунтовые воды.

Тревожатся и жители деревни Олха, что в Шелеховском районе. Во время второй волны наводнения, когда шли сильные дожди, эту территорию тоже заливало. А сейчас на ручье Винокуренный образовалась наледь. Есть риск, что вода может вырваться наверх и подтопить около 10 участков с жилыми домами.

- Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, - сообщили в отделе мобилизационной подготовки, ГО и ЧС администрации Шелеховского района. - Русло уже обследовано, пока что вода подо льдом проходит свободно. При необходимости будем пропиливать ручей, а в дальнейшем сделаем все, чтобы такая ситуация не повторялась.