Английский лагерь: пять причин отправить ребенка учить язык за рубежом

Английский лагерь за границей! Для ребенка это не просто туристическая поездка в сопровождении родителей в одну из стран Европы или Азии, а возможность отправиться в волнительное путешествие одному или в окружении сверстников. А еще больше об этом задумываются, конечно, папа с мамой, поскольку такая поездка позволит не просто подтянуть английский язык, а сделать это легко, непринужденно и без всякой зубрежки.

Причина первая. Английский лагерь за границей - это приключение

Мамы и папы, не разочаровывайте ребенка. Для него поездка в лагерь за границу - это приключение. Спорт, экскурсии, игры, походы по окрестностям, купание в море с другими мальчишками и девчонками. Вокруг все говорят только на английском. Незаметно для себя ребенок преодолевает языковой барьер и начинает свободно на нем общаться.

Фото: предоставлено Агенством по международному образованию Cosmopolit

Причина вторая. Английский лагерь за границей - это возможность развиваться

У вашего ребенка есть серьезное увлечение? Он поет, рисует, танцует или участвует в театральных постановках? А может быть, он страстный компьютерщик или спортсмен?

Так стоит совместить развитие в любимом направлении с изучением языка. И да, это тоже английский лагерь за границей. И здесь, конечно, не только уроки. Детей ждут кружки и секции, возможность проявить себя в творческих студиях и на шоу талантов, заняться компьютерами или своим видом спорта с профессиональным тренером.

Возможностей масса, и увлеченному школьнику стоит их использовать. А за разучиванием ролей, разработкой сайтов или деловыми играми незаметно освоится и язык.

Причина третья. Английский лагерь за границей - воспитываем самостоятельность

Да-да, не удивляйтесь. Вы не узнаете своего ребенка, после того как он проведет месяц в английском лагере в Великобритании, США или Канаде.

Фото: предоставлено Агенством по международному образованию Cosmopolit

И речь даже не о том, что школьник начнет свободно изъясняться и понимать окружающих. Это как раз вполне ожидаемый эффект. Подросток станет более самостоятельным. Ему придется учиться самому решать мелкие проблемы, налаживать контакт со сверстниками, подчиняться распорядку, считаться с обычаями другой страны. А это заставляет взрослеть.

Фото: предоставлено Агенством по международному образованию Cosmopolit

Причина четвертая. Английский лагерь за границей - найти друзей на всю жизнь

Найти новых друзей и научиться чему-то новому. В этом и заключается романтика летнего отдыха, впечатления от которого остаются надолго. Ребята из разных стран собираются не только чтобы вместе грызть гранит науки и развлекаться. Подростки объединяются по интересам с такими же увлеченными детьми, как и они сами, что дает возможность наладить новые и долгие дружеские отношения.

Причина пятая. Английский лагерь за границей - отдых на море

Вы считаете, что ребенку после суровой сибирской зимы не хватает лета и теплого моря? Вариант для вас - Мальта или Кипр. Острова в Средиземном море, вода - как парное молоко. А морской бриз смягчает жару, делает температуру приятной. Заливы, скалы, бухты и гроты - такая красота будет сопровождать отдых и сделает его волшебным.

Фото: предоставлено Агенством по международному образованию Cosmopolit

НА ЗАМЕТКУ

Как организована жизнь детей в английском лагере за границей

1. Утром дети учат язык, потом ланч, спорт или занятия в кружках по интересам. 2 - 3 раза в неделю дети выезжают на экскурсии по достопримечательностям города. Ужин, а потом посещение развлечения: вечеринки, дискотеки, шоу, игры. Дети заняты с утра до вечера.

2. Программа обучения языку в международных летних лагерях рассчитана на детей разного возраста и с разным уровнем языка. Как только дети приезжают на место, для них организуют тестирование. Поэтому формируются интернациональные группы не только по уровню языка, но и по возрасту.

3. Дети в английском лагере за границей живут в резиденциях частных школ-пансионов или университетов. Комнаты рассчитаны на 1 - 3 человек, соотечественников стараются не селить вместе.

4. Детям предлагают широкий выбор горячих блюд, салатов, десертов и напитков.

5. Безопасность детей обеспечивается постоянным присмотром за ними персоналом.

6. На территории школы есть доступ к бесплатному Wi-Fi. В свободное время ребенок может позвонить домой, написать сообщение, отправить фотографию.

Фото: ГУСЕВА Евгения

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