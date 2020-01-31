2020-01-31T14:26:28+03:00
Общество

Первый раз в первый класс: запись в школы начнется с 1 февраля в Иркутской области

На сайтах школ можно посмотреть расписание приема заявлений и список нужных документов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Запись в первые классы начнется с 1 февраля в Иркутской областиЗапись в первые классы начнется с 1 февраля в Иркутской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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В первый раз в первый класс. С 1 февраля в школы Иркутской области начинают записывать ребятишек. Так, в Иркутске осенью за парты сядут больше 11 тысяч первоклашек. Детей, как правило, распределяют в ближайшие от дома школы.

- Если родители хотят отдать предпочтение другой школе, они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября, и детей зачислят при наличии свободных мест, - рассказали в администрации города.

Малыши, наверняка, с нетерпением ждут, когда закончится садик и начнется школа, заранее выбирают альбомы и карандаши, потихоньку учатся считать и читать. Отметим, по закону, детей принимают в школу, если к началу учебного года им уже исполнится 6,5 лет.

Поскольку 1 февраля - суббота, лучше уточнить в образовательных учреждениях, будут ли они принимать заявления от родителей в этот день, или, быть может, перенесут запись на понедельник. Кроме заявления, нужно захватить с собой паспорт.

КОНКРЕТНО

Где узнать о записи в 1 класс

В какое время принимаются заявления от родителей или законных представителей ребенка и какие документы необходимо предоставить, чтобы малыша записали в первый класс? Ответы на эти вопросы можно узнать на официальных сайтах школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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