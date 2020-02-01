Аренда квартир в Иркутске: сдавая жилье, можно выплатить ипотеку за 14 лет

Покупка квартиры – шаг серьезный. Семейное гнездышко должно быть уютным, достаточно просторным и, главное, по карману. Часто на выручку приходит ипотека, ставки по которой в последние годы снижаются. Но так придется каждый месяц отдавать банку весомую сумму. Как вариант – купить квартиру, сдать в аренду и тогда ипотеку «вскладчину» выплатят временные жильцы. Но выгодно ли это? Портал недвижимости Domofond.ru посчитал, сколько лет понадобится, чтобы окупить таким образом «двушку».

- Быстрее всех рассчитаются с ипотекой за счет аренды жители Череповца - за 7 лет и 8 месяцев, а дольше других будут «отбивать» покупку жилья в Кирове - целых 24 года и 3 месяца, - рассказывают аналитики. - В мегаполисах сроки тоже приличные, поскольку и жилье, и арендная ставка обходятся дорого. Так, в Москве кредит от банка окупится только через 19 лет и 1 месяц, а в Санкт-Петербурге - спустя 18 лет и 7 месяцев.

Иркутск же в этом рейтинге занимает 24-е место из 70. По данным портала, просторная «двушка» обойдется горожанам в среднем в 3,065 миллиона, а сдать ее можно за 18880 рублей. То есть ипотеку удастся закрыть за 13 лет и 7 месяцев.

Так все-таки выгодно это или нет? На самом деле - нюансов предостаточно.

- Давайте посчитаем по минимуму: вы купили однокомнатную квартиру за 2 миллиона, - говорит доктор экономических наук, доцент Иркутского госуниверситета Надежда Грошева. - За 20 лет ипотеки с первоначальным взносом в 10% выплатите в два раза больше - 4,2 миллиона рублей, из них почти половина - проценты. Арендная плата же за такое жилье составит около 14 тысяч, минус коммуналка и налог. Нехитрые подсчеты покажут, что на аренде за это время вы заработаете около 2,4 миллиона, то есть перекроете проценты по кредиту. Это очень приятный бонус. К тому же, квартира растет в цене, позже сможете продать ее дороже. Но, конечно, есть и минусы. Самый главный: вы не живете в своей квартире. А еще в ней придется делать ремонты, выплачивать налог на имущество физлиц, да и, скорее всего, понадобится страховка жилья.

Фото: Алла ОВЧИННИКОВА.

Получается, что выгодно как раз купить квартиру на будущее, для детей, и сдавать в аренду, пока они растут. Хоть на процентах, но получится сэкономить. Все суммы стоит просчитать заранее, например, в банковских калькуляторах ипотеки.

А вот стоит ли так вкладывать сбережения? Тоже непростой вопрос, учитывая инфляцию и прочие экономические процессы. Вот еще одна аналитика. Специалисты федерального портала «Мир квартир» посчитали, какой доход принесет отдельная комната, купленная для сдачи в аренду.

- Прибыльнее всего комнаты в Ульяновске - 13,8% за год, Кирове - 13,5% и Череповце - 13,4%. Их окупаемость самая быстрая в стране - 7 лет, - говорят эксперты. – В Иркутске такое жилье окупится за 12 лет, прибыль - 8,3%. Ну а самая маленькая выгода будет во Владивостоке: «отбить» цену комнаты получится только спустя 19 лет, доход составит всего 5,4%. Но это лишь примерные цифры. Нужно учесть простои без жильца, расходы на ремонт и налоги.

Именно поэтому многие считают, что выгоднее отправить «кровно заработанные» под проценты в банк, чем в недвижимость.

- Даже если положить на счет полмиллиона, это будет низкий пассивный доход - не более 6% годовых, - поясняет Надежда Грошева. - Но банки предлагают и другие способы заработать на накоплениях - те же облигации. По ним процент уже выше. В любом случае, перед серьезной сделкой тщательно взвесьте все «за» и «против».

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