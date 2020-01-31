ОРВИ в Иркутске: на карантин закрыли четыре школы

Уже четыре школы в Иркутске, №№ 1, 3, 50 и 65, в которых ОРВИ и гриппом болен каждый пятый, закрыты на карантин. В 20 других учебных заведениях города дети не ходят на занятия классами. Что поделаешь – ОРВИ наступает, хотя порог эпидемии пока не превышен.

По данным Роспотребнадзора, к медикам с признаками ОРВИ за неделю обратились 4 тысячи иркутян. В основном болеют как раз дети – малыши от трех лет и школьники. Цифра вроде бы и небольшая, но постоянно растет, а среди заразившихся есть больные гриппом.

- С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 45 заболевших, в том числе у 30 детей, - сообщают в ведомстве. - По результатам вирусологического мониторинга установлена циркуляция вируса грипп А, гриппа В, а также РС - вирусов и других респираторных вирусов.

К этим цифрам не стоит относиться снисходительно, считая их небольшими. Дело в том, что у всех заболевших анализы на конкретный вирус не берут, в этом нет необходимости, так как лечение стандартное. Исследования проводят выборочно, чтобы установить циркуляцию возбудителей.

Еще пару лет назад сообщение о внеплановых каникулах, благодаря которым можно дней пять не ходить на занятия, привело бы многих школьников в бурный восторг. Можно телевизор смотреть, можно на улице гонять. Сейчас - не то.

– Процесс обучения не прерывается, - уточнил начальник департамента образования Иркутска Александр Костин. - Все получают домашние задания, учителя дистанционно консультируют детей через интернет. Кроме этого, ведется строгий контроль за состоянием здоровья учеников. При появлении симптомов ОРВИ ребенка отстраняют от посещения образовательных учреждений.

В дошкольных учреждениях число заболевших гриппом и ОРВИ составляет 9%. На карантин закрыты по одной группе в детсадах № 55 и № 127.

НА ЗАМЕТКУ

7 правил: как не заразиться инфекциями

1. Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, перед едой и приготовлением пищи. Руки намыливать тщательно, не менее 20 секунд.

2.• После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.

3. Прикасаться к лицу и глазам только недавно вымытыми руками. Если нет возможности использовать воду и мыло, подойдут дезинфицирующие салфетки.

4. Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять ее на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

5. Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

6. Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.

7. Чаще проветривать помещения.