В Иркутске и Бурятии заболевших коронавирусом не выявлено

Россия принимает беспрецедентные меры безопасности из-за вспышки коронавируса в Китае. В аэропортах и поездах массово проверяют состояние здоровья пассажиров, приезжающих из КНР. На сегодняшний день в Иркутске и Бурятии случаев заболевания опасным вирусом не выявлено.

Накануне в аэропорту Иркутска проверили туристов, прилетевших с острова Хайнань. У всех пассажиров и членов экипажа самолета, прибывшего из китайского города Санья, несколько раз с помощью дистанционного переносного тепловизора измерили температуру (на борту и в зале прилета – Авт.) и взяли анализы. У всех пассажиров выяснили самочувствие. По предварительным данным, случаев заболевания коронавирусом выявлено не было.

- Однако все материалы после местного исследования направили в Новосибирск в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», - прокомментировали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – Окончательные результаты станут известны к вечеру 2 февраля.

После того как пассажиры покинули борт воздушного судна, салон самолета продезинфицировали. Около пяти часов иркутяне ждали предварительных результатов исследования, потом их всех отпустили по домам. За всеми прибывшими установлено медицинское наблюдение.

Также сегодня, 2 февраля, проверили и всех пассажиров самолета, прилетевшего в Иркутск из Пекина. Однако лабораторные исследования людей не проводились. Заболевших выявлено не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758110" frameborder="0"></iframe> Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

В Бурятии случаев заражения коронавирусом тоже не выявлено. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения республики. Прямого авиасообщения с Пекином там сегодня нет, рейсы приостановлены. В автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией въезд гражданам КНР также временно приостановлен.

- Открыт въезд только для иностранцев, имеющих временный вид на жительство, - поясняют в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии. – Всех их проверяют врачи. В аэропорту Байкал в январе досмотрено 14 международных авиарейсов, в том числе четыре рейса из Пекина. Больных не выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Между тем, два случая заражения коронавирусом были зафиксированы 31 января в Тюменской области и в Забайкалье. Как рассказали в правительстве Забайкальского края, сегодня заболевший китаец, у которого оформлен вид на жительство в Чите, идет на поправку. Мужчина находится в изолированном боксе и проведет там, по словам сотрудника краевого правительства, еще не меньше двух недель. Также в целях профилактики госпитализированы его жена и дочь. На 2 февраля новых случаев заражения инфекцией в Чите нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758179" frameborder="0"></iframe> «Жить спокойненько и не болеть». Забайкальцы рассказали, как собираются бороться с коронавирусом.Забайкальцы советуют друг другу соблюдать стандартные профилактические меры: носить маски, тщательно мыть руки, реже посещать общественные места и избегать контактов с зараженными. Некоторые всерьез опасаются вируса.

Напомним, что на данный момент граница с КНР на Дальнем Востоке закрыта, а жителей Забайкалья эвакуируют из Китая автобусами. За вчерашний день, 1 февраля, в Забайкалье вернулось 19 россиян, а 11 китайцев выехали в КНР. Сегодня, 2 февраля, в Забайкалье из Китая эвакуировано пять человек. Еще семь граждан КНР выехали в Китай.

- На сегодняшний день основной поток российских туристов из приграничного города Маньчжурия вывезен, - прокомментировали в правительстве края. – Поэтому количество автобусов, на котором эвакуируют россиян, сократилось. Изменилось и время их выезда: автобус с Маньчжурии выезжает в 10.00 и 16.00 по пекинскому времени. Автобус из Забайкальска повезет жителей КНР в Маньчжурию в 11.00 и в 17.00 по читинскому времени.

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