Больной коронавирусом китаец из Читы пожаловался на условия содержания в инфекционной больнице

Житель Китая Ван Юньбинь, у которого в Чите диагностировали коронавирус, пожаловался в СМИ на условия содержания и лечения в Забайкальской краевой инфекционной больнице. Мужчина недоволен тем, что у него и его семьи по нескольку раз в неделю берут кровь, при этом о результатах анализов не сообщают. Гражданин Китая рассказал также, что о своем диагнозе узнал из новостей.

С подозрением на коронавирус мужчина, у которого в Чите оформлен вид на жительство, был госпитализирован 31 января. Сейчас заболевший идет на поправку. Он находится в изолированном боксе и проведет там еще не меньше двух недель. Специалисты регулярно берут у него анализы, чтобы держать под контролем его состояние.

- Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, - заявил Ван Юньбинь на видео, которое прислал в редакцию портала Чита.Ру. - Врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён, узнал из новостей. Если это действительно так, я хочу перед всеми извиниться.

Больной коронавирусом в Забайкалье пожаловался на условия содержания.Китаец извинился перед жителями Забайкальского края, если действительно болен

Мужчина рассказал, что он с семьей живет в Чите, и в Китай всем семейством они ездили отдыхать. Именно после возвращения оттуда, 26 января, он почувствовал недомогание и обратился в больницу. Однако первый раз после осмотра и забора анализов врачи отпустили его из больницы. Позже, уже с подозрением на коронавирус, он был госпитализирован повторно.

В министерстве здравоохранения Забайкальского края пояснили, что коронавирус у заболевшего китайца выявили не с первого раза. Первый результат анализов пришел отрицательный. Именно поэтому его сначала отпустили домой.

- Однако второй анализ дал положительный результат, - прокомментировали в ведомстве. – Пришлось гражданина срочно госпитализировать.

А следом в ту же инфекционную больницу, в соседний изолированный бокс, поместили его жену с дочкой. Они не болеют, однако дольше всех контактировали с больным. Поэтому медики сейчас и у женщины, и у девочки также контролируют состояние и берут кровь на анализы. Первичный анализ у родственников больного китайца коронавируса не выявил. Врачи ждут результатов повторных проб.

Но сам пациент, кажется, недоволен лечением и тем, как, якобы, с ним и его семьей обращаются врачи.

- Условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации, - возмущается китаец. – Сейчас конец недели, и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её.

Он отмечает, что его дочери всего два года, она является гражданкой России. И опасается, что такой частый забор анализов может ослабить иммунитет девочки, у которой, по словам мужчины, держится высокая температура.

- За одну неделю у нас взяли кровь на анализы шесть раз, - говорит Ван Юньбинь, - но так и не дали ни одного результата. У ребенка вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!

Китаец требует, чтобы ему выдали на руки результаты анализов как его, так и его близких. Также его не устраивает то, что в выходные дни в больнице нет врачей.

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- В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, - говорит он на записи.

Недоволен гражданин Китая и тем, что членам его семьи до сих пор не поставлен диагноз. По его словам, сам он чувствует себя хорошо и, все анализы и рентген у него в норме. При этом больной отмечает, что врачи и медсестры относятся к нему хорошо, однако он беспокоится, что созданных в Забайкальской краевой инфекционной больнице условий окажется недостаточно для лечения его дочери, если у той вдруг подтвердится диагноз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/758179" frameborder="0"></iframe> «Жить спокойненько и не болеть». Забайкальцы рассказали, как собираются бороться с коронавирусом.Забайкальцы советуют друг другу соблюдать стандартные профилактические меры: носить маски, тщательно мыть руки, реже посещать общественные места и избегать контактов с зараженными. Некоторые всерьез опасаются вируса.

Между тем, в Иркутске и Бурятии случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Специалисты Роспотребнадзора постоянно проверяют температуру и берут анализы у пассажиров всех самолетов, прилетающих в Иркутск из Китая. В Улан-Удэ прямое авиасообщение с Пекином приостановлено.

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