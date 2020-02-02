Правительство Забайкальского края: больной коронавирусом гражданин Китая получает всю необходимую помощь

Власти Забайкалья отреагировали на заявления больного короноварирусом гражданина Китая, который пожаловался на условия содержания в инфекционной больнице Читы. Напомним, мужчина заявил, что о своем диагнозе узнал из новостей. Он недоволен тем, что на выходных в больнице нет врачей, а о результатах анализов, которые у него и его семьи берут несколько раз в неделю, ему ничего не известно.

- Гражданин Китая помещен в специальный изолированный медицинский бокс и получает всю необходимую медицинскую помощь, - прокомментировали в правительстве Забайкальского края. – Для пациента, его жены и ребенка обеспечена круглосуточная связь с медицинским персоналом, а работники больницы консультируются с коллегами из федеральных учреждений здравоохранения.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что больные содержатся в надлежащих условиях. По словам главного врача больницы Сергея Юрчука, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию.

Больной коронавирусом в Забайкалье пожаловался на условия содержания.Китаец извинился перед жителями Забайкальского края, если действительно болен

- Необходимости в организации индивидуального врачебного поста нет, больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены, - отметил Сергей Юрчук. – Бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме.

Главврач больницы подчеркнул также, что больничный бокс располагается на первом этаже здания, он светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Три раза в день бокс в обязательном порядке убирается. В таких же условиях проходят обследование жена и дочь пациента.

- У женщины имеется рация на случай необходимости вызова медицинского персонала, - отметил Сергей Юрчук.

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Напомним, с подозрением на коронавирус гражданин Китая был госпитализирован 31 января после того, как повторный анализ его крови подтвердился. Сейчас заболевший идет на поправку. Он проведет в больнице столько времени, пока после предпринятого лечения его анализы не покажут отрицательный результат. Специалисты держат его состояние под контролем.

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