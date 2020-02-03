Для проверки на коронавирус четверых пассажиров с рейса Пекин -Иркутск отправили в больницу

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, направлены в областную инфекционную больницу. У прилетевших из Китая, где бушует коронавирус, людей повышенная температура. Это выяснилось при измерении температуры, которую всегда проводят встречающие каждый рейс из Поднебесной эпидемиологи Роспотребнадзора.

Четверо больных проведут в отдельных боксах как минимум несколько часов, пока не будет уточнен диагноз и исключен коронавирус.

- Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ, -сообщили в минздраве Иркутской области. - Все, кто общался с больными, также изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учетом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию.

Пока в Иркутске и Бурятии случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Один случай был в соседнем Забайкалье. Гражданин КНР и сегодня находится в краевой больнице, в отдельном боксе.

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