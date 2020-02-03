Организатор похищения 200 килограммов нефрита из отдела судебных приставов в Усолье-Сибирском получил условный срок

Усольский городской суд наконец поставил точку в деле о похищении нефрита из отдела судебных приставов, которое произошло прошлым летом. На этот раз на скамье подсудимых оказался организатор этого дерзкого преступления. Ранее его подельник уже получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, дерзкое похищение драгоценных камней произошло в июле 2019 года в Усольском районном отделе судебных приставов. Ранее нефрит конфисковали у одного из местных предпринимателей, и он находился там на хранении. Водитель, который работал в отделе, заметил, что в одном из кабинетов хранится 213,25 килограммов камней, и подговорил своего родственника украсть их, чтобы затем выставить на продажу.

- Злоумышленники специально выбрали время, когда в отделе никого не было, подобрали ключи от двери, за которой хранились камни, и похитили их, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

Насилу вытащив тяжелые камни из здания, похитители решили спрятать их неподалеку. для этой цели они выбрали колодец возле частного дома, который стоял неподалеку. После этого они начали спешно искать покупателей, которым можно было продать нефрит, но сделать этого не успели - на них вышли сотрудники полиции. Сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 1 миллиона рублей.

Организатору похищения более 200 килограммов нефрита суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Наказание смягчили потому, что нарушитель активно сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Также у него на иждивении есть двое малолетних детей.