Борьба с коронавирусом: из Иркутска в Харбин чартерным рейсом отправят 49 граждан Китая

Собирались улететь домой регулярным рейсом, а после его отмены вылетят чартером. Сразу 49 граждан Китая, которые не смогли вернуться домой из Иркутска после вспышки коронавируса, вечером 3 февраля вылетят в Харбин чартерным рейсом. Вылет борта из иркутского аэропорта в Поднебесную намечен на 18.20 по местному времени. Как сообщили корреспонденту «КП-Иркутск» в пресс-службе авиакомпании, осуществляющей этот рейс, все пассажиры ранее купили билеты домой на регулярный рейс, который позже отменили. В связи с этим было принято решение отправить их чартером.

Кстати, надолго самолет в Харбине не задержится. Вскоре он отправится в обратном направлении, забрав с собой троих россиян. К слову, на борту усилят меры безопасности. Экипажу выдадут защитные маски, перчатки, а также проведут инструктаж о том, как действовать в случае, если у кого-то из пассажиров проявятся признаки коронавируса.

Напомним, что утром, 3 февраля из иркутского аэропорта в областную инфекционную больницу направили четырех пассажиров, прилетевших из Пекина. При проверке, которую проводят встречающие каждый рейс из Поднебесной эпидемиологи Роспотребнадзора, у них выявили повышенную температуру. Позже туристам поставили предварительный диагноз – ОРВИ.

Добавим, что пока в Иркутске и Бурятии случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Один случай был в соседнем Забайкалье. Гражданин КНР и сегодня находится в краевой больнице, в отдельном боксе.

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