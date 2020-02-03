2020-02-03T14:31:49+03:00
Спорт

ЧМ по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: в день старта турнира церемонии открытия пройдут на четырех стадионах

Всего в первый день ЧМ по хоккею с мячом 2020 Иркутске и Шелехове в группе В состоятся 24 матча
Анна ПОПОВА
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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: в день старта турнира церемонии открытия пройдут на четырех стадионахЧемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: в день старта турнира церемонии открытия пройдут на четырех стадионахФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Подготовка к ЧМ по хоккею с мячом 2020 в Иркутске продолжается. Напомним, до турнира в группе В, в которой выступают не самые сильные сборные, такие как Сомали, украина, Япония и другие, стартует меньше, чем через месяц - он пройдет с 1 по 6 марта на открытых стадионах Иркутска и Шелехова.

На сегодняшний день все арены, на которых пройдут матчи в этом дивизионе, готовы к приему гостей. Остались лишь незначительные недочеты, которые устранят в ближайшее время. В первую очередь организаторы уделяют внимание безопасности представителей команд и болельщиков, подготовке трибун и обеспечению всех раздевалок водой и горячим чаем.

- Поскольку в первый день проведения ЧМ по хоккею с мячом 2020 в Иркутске и Шелехове пройдет 24 матча, было решено провести небольшие церемонии открытия турнира на каждом стадионе - "Труде", "Рекорде", "Зените" и "Строителе", - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

Самая ранняя церемония открытия ЧМ по хоккею с мячом 2020 в Иркутске состоится в 8:30 на стадионе "Зенит" в Иркутске-2 - перед матчем Чехия - Украина. Следующая пройдет в 10:00 на "Рекорде", перед тем, как на поле выйдут сборные Латвии и Словакии. На шелеховском стадионе "Строитель" также состоится торжественное открытие турнира, которое запланировано на 11:30 - оно претворит игру между Японией и Сомали. Ну а самая поздняя церемония ждет нас в 19:00 на центральном стадионе "Труд". Сразу после нее стартует матч Китай - Монголия.

Что касается крытой ледовой арены, которая должна будет принять матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе А, в которой выступают сборные России, Швеции, Финляндии и других стран, то там продолжаются завершающие наружные и внутренние отделочные работы и монтаж освещения. Матчи в этом дворце состоятся с 29 марта по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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