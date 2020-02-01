2020-02-01T08:33:15+03:00
Наука

"Это аномалия!": необычные кольца-облака появились в небе над Иркутском

Иркутяне любуются красотой и делятся фотографиями в соцсетях [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Это аномалия!": необычные кольца-облака появились в небе над Иркутском. Фото очевидцев."Это аномалия!": необычные кольца-облака появились в небе над Иркутском. Фото очевидцев.
Изменить размер текста:

- Это аномалия! Мы такого еще не видели! - иркутяне наперебой обсуждают необычные, очень красивые облака, появившиеся 1 февраля над городом. Все-таки мы привыкли видеть в небе бесформенные тучки, иногда сами угадываем в них очертания каких-то предметов - кому что привидится. Но нынче небесная канцелярия удивила всех. Чистое небо над Ангарой и вдруг - облачка в форме трех огромных колец! Причем два из них причудливо переплетаются, отдаленно напоминая олимпийские.

Иркутяне восхитились необычными облаками. Фото очевидцев.

Иркутяне восхитились необычными облаками. Фото очевидцев.

Что за необыкновенное явление? Как облака могли получиться в форме ровных кругов? Эти вопросы не дают покоя иркутянам, которые любуются "рисунками" на небе. Могут ли это быть следы от самолетов?

- Нет, тогда линии получились бы прямые, а не в форме кругов. На самом деле, ничего необычного в этом нет: облака бывают самые разные, - смеется иркутский астроном Сергей Язев. - Радует, что люди смотрят вокруг, на небо, и замечают такую красоту. А не просто глядят в экраны гаджетов.

В небе над Иркутском - красота. Фото очевидцев.

В небе над Иркутском - красота. Фото очевидцев.

Кольца-облака - редкое явление. Фото очевидцев.

Кольца-облака - редкое явление. Фото очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24