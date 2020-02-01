"Это аномалия!": необычные кольца-облака появились в небе над Иркутском

- Это аномалия! Мы такого еще не видели! - иркутяне наперебой обсуждают необычные, очень красивые облака, появившиеся 1 февраля над городом. Все-таки мы привыкли видеть в небе бесформенные тучки, иногда сами угадываем в них очертания каких-то предметов - кому что привидится. Но нынче небесная канцелярия удивила всех. Чистое небо над Ангарой и вдруг - облачка в форме трех огромных колец! Причем два из них причудливо переплетаются, отдаленно напоминая олимпийские.

Иркутяне восхитились необычными облаками. Фото очевидцев.

Что за необыкновенное явление? Как облака могли получиться в форме ровных кругов? Эти вопросы не дают покоя иркутянам, которые любуются "рисунками" на небе. Могут ли это быть следы от самолетов?

- Нет, тогда линии получились бы прямые, а не в форме кругов. На самом деле, ничего необычного в этом нет: облака бывают самые разные, - смеется иркутский астроном Сергей Язев. - Радует, что люди смотрят вокруг, на небо, и замечают такую красоту. А не просто глядят в экраны гаджетов.

В небе над Иркутском - красота. Фото очевидцев.