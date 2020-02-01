Братский саночник Семен Павличенко завоевал серебро этапа Кубка мира в Оберхофе

Лучший саночник мира прошлого года братчанин Семен Павличенко вполне может претендовать на титул и в этом году. На 7-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, Семен завоевал серебряную медаль в соревнованиях одноместных саней. При этом, для удачного выступления, 28-летнему сибиряку не помешал дождь и теплая погода.

- После первого заезда Семен показал 23-ий результат, во втором – 3-е финишное время, - прокомментировали выступление братчанина в пресс-службе федерации санного спорта России. - По сумме двух попыток Семен стал серебряным призером, уступив лишь хозяину трассы немцу Йоханнесу Людвигу. Бронза досталась спортсмену из Латвии Инарсу Кивлениксу.

Семен Павличенко (крайний слева) на пьедестале этапа Кубка мира в Оберхофе. Фото: федерация санного спорта России

Добавим, что еще один братчанин Александр Горбацевич на этапе Кубка мира в Оберхофе поделил 16-17 место с Максимом Аравиным. Что касается общего зачета Кубка мира, то Семен Павличенко пока идет на 3-м месте. В активе сибиряка 609 очков. Ну а лидирует здесь Роман Репилов, у которого 695 баллов. К слову, он финишировал в Оберхофе 8-м. На второй позиции находится итальянец Доминик Фишналлер (634). Александр Горбацевич на 18-м месте.

Впереди у российских саночников старт на чемпионате мира в Сочи, который пройдет с 14 по 16 февраля.

- Приглашаем всех болельщиков на эти соревнования, - написал Семен Павличенко на своей странице в инстаграме сразу после завоевания серебра в Оберхофе.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 – 5-е место, Пхенчхан-2018 – 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» 2019. Чемпион России 2019.

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