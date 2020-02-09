2020-02-09T04:41:33+03:00
Общество

Прогноз погоды 9 февраля в Иркутске: днем без осадков и ветер

Февраль балует сибиряков теплыми деньками
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 9 февраля в Иркутске: днем без осадков и теплоПрогноз погоды 9 февраля в Иркутске: днем без осадков и теплоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В эти выходные последний зимний месяц решил дать сибирякам возможность больше времени проводить на свежем воздухе. Погода прямо как по заказу! Это в субботу оценили все участники гонки Лыжня России 2020. Некоторые вышли на старт в одних шортах. И это вчера в городе было днем -5 градусов, а сегодня, 9 февраля, синоптики и вовсе обещают -1…-3! Правда, ветер сегодня немного сильнее: дует с юго-востока со скоростью 7-12 м/с. Облачность в воскресенье переменчивая.

- По области также переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе, по прогнозам метеорологов, юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Сильнее потоки ветра будут в западных и северных районах Иркутской области, там скорость воздушных масс 5-10 м/с и возможны порывы до 15-17 м/с. Температура на территории Приангарья сегодня и вовсе ожидается плюсовая: -4…+1, при облачной погоде -9…-14, в западных районах местами +1…+6 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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