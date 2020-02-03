2020-02-03T11:10:20+03:00
Общество

«Комсомолка» организует экспедицию в Ольхонский район

Мы посетим Olkhon Ice Fest, отпразднуем Сагаалган, вместе с гостями и участниками фестиваля исполним танец-хоровод Ёхор.
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«Комсомолка» организует экспедицию в Ольхонский район«Комсомолка» организует экспедицию в Ольхонский районФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Экспедиция пройдет 22 - 25 февраля. Из Иркутска «Комсомолка» отправится вместе с нашими генеральными партнерами - автодилерами.

Нас ждет волшебный Ольхон, прекрасный байкальский лед, уникальная природа. В программе фестиваля: Международный конкурс ледовой скульптуры, спортивные соревнования, выступления музыкальных коллективов.

Во время экспедиции мы будем делать прямые включения в наших группах в соцсетях, расскажем о национальных традициях, обычаях и обрядах. Наши партнеры проведут увлекательные конкурсы и интерактивы. 24 февраля всех участников ждет флешмоб: совместное исполнение танца-хоровода Ёхор. Результаты этой экспедиции вы сможете узнать на нашем сайте и в наших группах в социальных сетях.

Следите за нами в соцсетях: #ЭкспедицияКПнаБайкал

Наши партнеры:

Торговая марка Streets

ИСТОЧНИК KP.RU

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