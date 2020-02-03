«Комсомолка» организует экспедицию в Ольхонский район

Экспедиция пройдет 22 - 25 февраля. Из Иркутска «Комсомолка» отправится вместе с нашими генеральными партнерами - автодилерами.

Нас ждет волшебный Ольхон, прекрасный байкальский лед, уникальная природа. В программе фестиваля: Международный конкурс ледовой скульптуры, спортивные соревнования, выступления музыкальных коллективов.

Во время экспедиции мы будем делать прямые включения в наших группах в соцсетях, расскажем о национальных традициях, обычаях и обрядах. Наши партнеры проведут увлекательные конкурсы и интерактивы. 24 февраля всех участников ждет флешмоб: совместное исполнение танца-хоровода Ёхор. Результаты этой экспедиции вы сможете узнать на нашем сайте и в наших группах в социальных сетях.

Следите за нами в соцсетях: #ЭкспедицияКПнаБайкал

Наши партнеры:

Торговая марка Streets