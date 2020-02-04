2020-02-04T11:27:33+03:00
Общество

Цены на детский сад в Иркутске с 1 февраля повысились

Сколько мамы и папы будут платить каждый месяц и каковы цены на детский сад в Иркутске, зависит от количества рабочих дней в месяце
Виктория ГЕРКО
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Цены на детский сад в Иркутске повысились с 1 февраляЦены на детский сад в Иркутске повысились с 1 февраляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Срочная новость для мам и пап, чьи дети еще не пошли в школу. Увеличилась плата за детский сад в Иркутске с 1 февраля. Почему изменилась стоимость? С этим вопросом «КП» обратилась в мэрию города.

- Плата за детский сад в Иркутске связан с годовой инфляцией. Стоимость одного дня поднялась на 4% от ее уровня, - рассказала начальник отдела мониторинга и планирования мэрии города Маргарита Демиденко. – Кстати, на протяжении нескольких лет цена оставалась на одном уровне.

Платить за детский сад больше придется всем родителям без исключения. Папы и мамы малышей от года до трех лет будут отдавать по 88, 69 рублей за один день. Цена для ребятишек от трех лет до семи составит 96, 12 рублей. Оплата за месяц будет зависеть от количества рабочих дней.

Напомним, что с 1 февраля родители, чьи дети в этом году выпускаются из детского сада, могут записаться в школы. Первоклассников, как правило, распределяют в учебные учреждения недалеко от дома. Но если родители хотят отдать своего отдать предпочтение школе, которая находится в другом районе, то они могут подать заявление в выбранную ими организацию с 1 июля по 5 сентября, и детей зачислят при наличии свободных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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