Результаты анализов на коронавирус пассажиров рейса «Пекин-Иркутск» стали известны

Стали известны результаты анализов на коронавирус пассажиров рейса «Пекин – Иркутск». Напомним, у прилетевших из Китая эпидемиологи Роспотребнадзора, которые встречали самолет, выявили повышенную температуру. С признаками ОРВИ четверых граждан КНР направили в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.

- У пассажиров и членов экипажа взяли анализы для вирусологических исследований на коронавирусную инфекцию, - сообщили в правительстве региона. – И вот стали известны результаты исследований, которые провел Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Коронавирус не обнаружен.

Напомним также, что в Иркутске и Бурятии случаев заражения коронавирусом нет. По одному случаю зафиксированы в Забайкалье и Тюмени. Оба заболевших – граждане Китая.

А в это время местные власти и Роспотребнадзор усилили меры профилактики, чтобы не допустить распространения вируса в регионе. Проверяются прибывающие в Приангарье из Китая в аэропорту Иркутска, в том числе с помощью дистанционного переносного тепловизора. Железнодорожное сообщение и регулярные перелеты между Поднебесной и Иркутском ограничены. Всего с 24 января по 4 февраля были госпитализированы 14 человек с признаками ОРВИ, прибывшие в регион из КНР.

Кроме того, на контроле и ситуация с гриппом и ОРВИ, закрыто 32 образовательных учреждения в Иркутской области на карантин – это детсады и школы. Их количество увеличивается, однако уровень заболеваемости – ниже эпидпорога. В некоторых поликлиниках сделан отдельный вход для пациентов с ОРВИ.

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