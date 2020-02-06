Хоккей с мячом Россия - Швеция: какие шансы у сборных на Чемпионате мира 2020

До начала чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе А осталось чуть меньше двух месяцев. И, конечно, самым ожидаемым матчем турнира, который всегда оказывается самым посещаемым на этих соревнованиях, является финал. Хоккей с мячом Россия Швеция это зрелище. И чаще всего в этом матче за желанный кубок мира сталкиваются именно эти команды. Скорее всего, этот чемпионат мира тоже не станет исключением. Давайте изучим статистику встреч этих сборных на международных турнирах и узнаем, у кого из них больше шансов завоевать драгоценный трофей!

Всего в истории мирового хоккея с мячом чемпионатов мира прошло 39. Первое время в них принимали участие всего 4 команды: Норвегия, Швеция, Финляндия и тогда еще СССР. И со временем к ним стали присоединяться все больше дружин. Сборная Советского Союза была безоговорочным лидером турнира вплоть до 12 мирового форума, который состоялся в 1981 году в Хабаровске – тогда их смогли впервые обогнать шведы, которые взяли “золото”, и сместили нашу команду на 2 место. С этих пор команде из СССР уже не удавалось так просто завоевать главный трофей из мира бенди – на каждом турнире приходилось вновь и вновь доказывать, что они по-прежнему достойны золота. Всего за время существования сборной Советского Союза ее игроки поднимали над головой заветный чемпионский кубок 14 раз, уступив титул своим главным соперникам из Швеции всего трижды.

С 1993 года на чемпионатах мира по бенди уже выступала сборная России. Успех к ней пришел не сразу – она смогла добиться своего первого чемпионства лишь на 21 мировом форуме в 1999 году. И с тех пор наша сборная выигрывала “золото” на международных турнирах по бенди 12 раз. Что касается Швеции, то, начиная с первого чемпионата мира по хоккею с мячом, их национальная команда также завоевывала "золото" 12 раз. И лишь один раз на первое место пьедестала почета взошла команда из Финляндии, которая обрела этот титул в 2004 году.

В последние годы сборная России выигрывает на чемпионате мира по бенди все чаще. И на каждом турнире мы имеем удовольствие увидеть в финале великолепный хоккей с мячом Россия Швеция. В течение последних 5 лет игроки нашей команды поднимали трофей над головой 4 раза. В 2015 году на мировом форуме в Хабаровске в финале турнира россияне обыграли шведов со счетом 5:3. И это притом, что первый тайм встречи закончился со счетом 2:1 в пользу скандинавов. На следующем турнире, который прошел в 2016 году в Ульяновске, наша дружина и вовсе не оставила шансов команде из Швеции, разгромив их уже в первом тайме – 5:0. Что касается второго игрового отрезка, то он не сильно изменил ситуацию – 6:1.

В 2017 году чемпионат мира по бенди проходил в шведском городе Сандвикен. И вновь в матче за первое место встретились наши старые знакомые – Россия и Швеция. Первый тайм встречи остался за нашей командой – 3:1. Болельщики сборной России уже праздновали победу, но, как оказалось, рано: уже во второй половине матча шведы перевернули ход игры, забросили в ворота россиян три безответных мяча и победили со счетом 4:3.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: кто на этот раз станет обладателем кубкаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2018 году опять проходил в Хабаровске. Россияне и шведы вновь легко одолели своих соперников по группам, и дошли до финала, позволив другим опытным командам – Финляндии и Казахстану – бороться лишь за бронзовые медали. Первый тайм остался за нашей командой – 3:1. Но на этот раз сборная-хозяйка турнира смогла довести игру до победного конца, и выиграла с минимальным преимуществом - 5:4.

Последний раз матч по хоккею с мячом Россия и Швеция встречались в матче за 1 место на международном турнире, который проходил на территории скандинавов – в Венерсборге. И эта встреча оказалась очень напряженной – интрига не исчезала буквально до последних минут. Первый тайм закончился с преимуществом шведов – 3:1. Затем нашей сборной удалось сравнять счет, но наши соперники вновь вырвались вперед. За минуту до конца основного времени счет на табло был 5:4 в пользу хозяев турнира. Однако буквально на последних секундах Юрий Викулин свел игру вничью и перевел встречу в овертайм. И в дополнительное время удача улыбнулась россиянам – на 102 минуте Алмаз Миргазов забил в ворота шведов победный мяч – 6:5. Вот таким захватывающим может быть хоккей с мячом Россия Швеция.

Что касается лучших бомбардиров в командах по хоккею с мячом России и Швеции, то их результативность не так уж сильно отличается. Возьмем статистику лучших игроков этих команд на мировом форуме в 2019 году. Главными бомбардирами в скандинавской дружине оказались Эрик Петтерссон, забивший 13 голов, и Кристофер Эдлунд, который забросил в ворота соперников 11 мячей. А, если говорить о россиянах, то у нас лидерами являются Алмаз Миргазов и Евгений Дергаев – у каждого из них в активе по 9 голов.

Также не забудем и специалистов по результативным передачам – без них большинства забитых мячей бы попросту не было. У шведов главный по голевым пасам – Пер Хельмюрс, который отдал на турнире в 2019 году 10 передач. А у нас игроком, который больше других любит делиться мячом со своими одноклубниками, является Максим Ишкельдин – в его активе 8 пасов, которые привели к голам.

Таким образом, шанс завоевать главный трофей чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске есть как у нашей команды, так и у гостей из Скандинавии. Однако результаты последних нескольких турниров внушают оптимизм, и можно смело сказать, что болельщики сборной России могут рассчитывать на победу нашей дружины. Главное обязательно приходите на матчи, и поддерживайте наших игроков! Ведь хоккей с мячом Россия Швеция - это такое эпичное противостояние, которое просто необходимо увидеть в живую.

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