60 бродячих собак планируют отловить в Иркутске за февраль

- Кто их должен отлавливать? По городу страшно ходить. И собаки-то не мелкие, - позвонила в редакцию иркутянка Лилия Хозеева.

И таких обращений за последнее время немало. Один из самых громких последних случаев - нападение на 8-летнюю школьницу своры бездомных псов в 200 метрах от школы № 57 в микрорайоне Ново-Ленино. Ребенку искусали ноги, она до сих пор наблюдается у врачей. Иркутяне частенько жалуются на дворовых собак и в соцсетях.

Так что же все-таки происходит в городе с отловом? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в администрацию Иркутска.

- С 31 января заключен контракт на отлов бездомных собак с питомником К-9, - пояснили в мэрии. - За месяц планируется забрать с улицы 60 псов, в первую очередь тех, на которых жаловались местные жители. Затем будет прорабатываться новый договор по отлову, на более длительный срок.

В самом питомнике К-9 тоже охотно отвечают на вопросы горожан. Например, иркутян интересует, что специалисты делают с пойманными хвостатыми?

- Вакцинируем, стерилизуем, чипируем. Содержим 30 дней, затем либо пристраиваем новым хозяевам, либо отпускаем в прежнее место, - поясняют сотрудники питомника.

Так что уже в ближайшее время бездомных собак на городских улицах должно стать меньше.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться

Если возле вашего дома бегает свора уличных собак, можно обратиться в администрацию Иркутска.

Куда звонить.

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