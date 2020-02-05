2020-02-05T13:54:36+03:00
Общество

60 бродячих собак планируют отловить в Иркутске за февраль

В первую очередь с улиц забирают собак, на которых жаловались местные жители
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
60 бродячих собак планируют отловить в Иркутске за февраль60 бродячих собак планируют отловить в Иркутске за февральФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Изменить размер текста:

- Кто их должен отлавливать? По городу страшно ходить. И собаки-то не мелкие, - позвонила в редакцию иркутянка Лилия Хозеева.

И таких обращений за последнее время немало. Один из самых громких последних случаев - нападение на 8-летнюю школьницу своры бездомных псов в 200 метрах от школы № 57 в микрорайоне Ново-Ленино. Ребенку искусали ноги, она до сих пор наблюдается у врачей. Иркутяне частенько жалуются на дворовых собак и в соцсетях.

Так что же все-таки происходит в городе с отловом? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в администрацию Иркутска.

- С 31 января заключен контракт на отлов бездомных собак с питомником К-9, - пояснили в мэрии. - За месяц планируется забрать с улицы 60 псов, в первую очередь тех, на которых жаловались местные жители. Затем будет прорабатываться новый договор по отлову, на более длительный срок.

В самом питомнике К-9 тоже охотно отвечают на вопросы горожан. Например, иркутян интересует, что специалисты делают с пойманными хвостатыми?

- Вакцинируем, стерилизуем, чипируем. Содержим 30 дней, затем либо пристраиваем новым хозяевам, либо отпускаем в прежнее место, - поясняют сотрудники питомника.

Так что уже в ближайшее время бездомных собак на городских улицах должно стать меньше.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться

Если возле вашего дома бегает свора уличных собак, можно обратиться в администрацию Иркутска.

Куда звонить.

Куда звонить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым рассказал о том, что анализы проводит лаборатория, которую спасли от ЦРУ
Новости 24
Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому
За расправу над 79-летним пенсионером ответит преступник
В лесничестве Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Цветочный магазин ограбили в Ангарске
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"