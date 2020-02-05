В Иркутске за неделю раскупили годовой запас медицинских масок

- Маски есть? – аптека, в которую зашла с этим, казалось бы, простым вопросом, была седьмой по списку.

- Да что вы! Откуда? Неделю как разобрали!!! – ответ очередного фармацевта уже даже не удивил… Собственно, как и последующее далее предложение: - Возьмите вот противовирусные мази, их в достатке и разных. Наносите на крылья носа, помогает как барьер против зараз.

- И что? Покупают? – переспрашиваю.

- Да! - уверенно отвечает. - Испуганные коронавирусом люди покупают и это. Лишь бы помогло…

А может, через интернет? Захожу на три самых популярных в городе фармацевтических сайта. Пусто! Медицинских масок в Иркутске нет. Нет совсем.

- Маски еще остались в некоторых фармучреждениях пригорода, - отвечают в справочной службы «Аптекарь». – Поблизости от Иркутска есть в Хомутово, в Шелехове. Но, конечно, остатки. Разбирают за день.

Мы нашли аптеку в Иркутске, где еще есть маски. Правда, по нескольку штук.

Хотя есть и обнадеживающие сообщения: «ожидается поступление 10.02. 2020», «ожидается поступление 11. 02.2020». Самые доступные маски из Владимира должны поступить в Иркутск уже на днях изрядно подорожавшими. Если неделю назад горожане возмущались тому, что в аптеках продаются упаковки из 5 штук по 54 рубля, то теперь три детских маски готовы продать за 85, а 10 – за 150 рублей! Похоже, что кто выиграл от слухов о коронавирусе – так это бизнес по производству масок, которые мало раскупались даже в период эпидемии.

Маски в Иркутск готовы везти отовсюду. Но запасы кончаются стремительно.

- А что, я бы сейчас купила дочери и за эти деньги, - говорит коллега Анна. – Сейчас грипп ходит, в больницу идти надо, а потом оттуда вернуться здоровыми. А еще и коронавирус. Конечно, в Иркутске его, говорят, пока нет, но надо быть готовыми. Хорошо, моя мама заранее запаслась партией.

Так, на всякий случай, маски разобрали во всех аптеках, опустошили склады. Аптеки и больницы Иркутской области заказывают медицинские маски через торги. Судя по документации тендеров, при покупке крупным оптом, в 15 тысяч штук, одна маска стоит около рубля. Клондайк, а не торговля. Однако купить их оптом и крупным оптом сейчас нереально. "Обратите внимание! Масок и респираторов нет в наличии до апреля. Заказы по ним не принимаются". Такие голосовые оповещения срабатывают на автоответчиках крупных фирм-поставщиков.

Маски обещают скоро привезти в город.

Именно поэтому с когда-то копеечными масками нам готовы помочь и соседи. Это раньше одну маску можно было приобрести в аптеке по 7 рублей. К началу февраля ценник подскочил до 11-12. И продавали дефицит только пачкой по 5 штук. А сейчас провизоры закупили маски для иркутян в Южной Корее и… в китайской провинции Хубэй. Ну, той, откуда родом коронавирус и куда наши предприятия отправляли гуманитарку с этим грузом. В целом граничащая с южным соседом Сибирь не отказалась, если бы этот груз отправили к нам. Пока же уже через неделю в Иркутске будут продавать замечательные маски по цене 80 рублей штука, обогащенные медом, из Кореи. И из китайского города Сянтао – по 750 рублей за 50 штук. Конечно, есть шанс купить и за 75 рублей, но 5 штук. То есть за одну будем платить по 15-25 рублей. Через пару часов после того, как текст был написан, не обещали уже и их. Товар закончился.

- Не стоит в период эпидемии гоняться за масками, если их нет в аптеках, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Их по всей стране сейчас дефицит. Заводы не ожидали такого высокого спроса. И аптеки тоже, они имели запас, какой бывает у них обычно перед подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Надо идти в больницу, в магазин, в аптеку – сделайте себе трехслойную марлевую повязку. Так, чтобы закрывала нос и губы. Можно сделать ее с тонким слоем ваты. Это ничуть не хуже использования обычной маски. Подойдет даже широкий бинт.

Правила использования одни – через 2 часа использования выбрасываем. На улице ни марлевые повязки, ни маски носить не имеет смысла.