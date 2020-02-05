2020-02-05T18:10:50+03:00
Здоровье

В Иркутске за неделю раскупили годовой запас медицинских масок

Поставки ожидаются через неделю, но цены взлетят – примерно по 15 рублей за штуку
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
В Иркутске за неделю раскупили годовой запас медицинских масок.В Иркутске за неделю раскупили годовой запас медицинских масок.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

- Маски есть? – аптека, в которую зашла с этим, казалось бы, простым вопросом, была седьмой по списку.

- Да что вы! Откуда? Неделю как разобрали!!! – ответ очередного фармацевта уже даже не удивил… Собственно, как и последующее далее предложение: - Возьмите вот противовирусные мази, их в достатке и разных. Наносите на крылья носа, помогает как барьер против зараз.

- И что? Покупают? – переспрашиваю.

- Да! - уверенно отвечает. - Испуганные коронавирусом люди покупают и это. Лишь бы помогло…

А может, через интернет? Захожу на три самых популярных в городе фармацевтических сайта. Пусто! Медицинских масок в Иркутске нет. Нет совсем.

- Маски еще остались в некоторых фармучреждениях пригорода, - отвечают в справочной службы «Аптекарь». – Поблизости от Иркутска есть в Хомутово, в Шелехове. Но, конечно, остатки. Разбирают за день.

Мы нашли аптеку в Иркутске, где еще есть маски. Правда, по нескольку штук.

Мы нашли аптеку в Иркутске, где еще есть маски. Правда, по нескольку штук.

Хотя есть и обнадеживающие сообщения: «ожидается поступление 10.02. 2020», «ожидается поступление 11. 02.2020». Самые доступные маски из Владимира должны поступить в Иркутск уже на днях изрядно подорожавшими. Если неделю назад горожане возмущались тому, что в аптеках продаются упаковки из 5 штук по 54 рубля, то теперь три детских маски готовы продать за 85, а 10 – за 150 рублей! Похоже, что кто выиграл от слухов о коронавирусе – так это бизнес по производству масок, которые мало раскупались даже в период эпидемии.

Маски в Иркутск готовы везти отовсюду. Но запасы кончаются стремительно.

Маски в Иркутск готовы везти отовсюду. Но запасы кончаются стремительно.

- А что, я бы сейчас купила дочери и за эти деньги, - говорит коллега Анна. – Сейчас грипп ходит, в больницу идти надо, а потом оттуда вернуться здоровыми. А еще и коронавирус. Конечно, в Иркутске его, говорят, пока нет, но надо быть готовыми. Хорошо, моя мама заранее запаслась партией.

Так, на всякий случай, маски разобрали во всех аптеках, опустошили склады. Аптеки и больницы Иркутской области заказывают медицинские маски через торги. Судя по документации тендеров, при покупке крупным оптом, в 15 тысяч штук, одна маска стоит около рубля. Клондайк, а не торговля. Однако купить их оптом и крупным оптом сейчас нереально. "Обратите внимание! Масок и респираторов нет в наличии до апреля. Заказы по ним не принимаются". Такие голосовые оповещения срабатывают на автоответчиках крупных фирм-поставщиков.

Маски обещают скоро привезти в город.

Маски обещают скоро привезти в город.

Именно поэтому с когда-то копеечными масками нам готовы помочь и соседи. Это раньше одну маску можно было приобрести в аптеке по 7 рублей. К началу февраля ценник подскочил до 11-12. И продавали дефицит только пачкой по 5 штук. А сейчас провизоры закупили маски для иркутян в Южной Корее и… в китайской провинции Хубэй. Ну, той, откуда родом коронавирус и куда наши предприятия отправляли гуманитарку с этим грузом. В целом граничащая с южным соседом Сибирь не отказалась, если бы этот груз отправили к нам. Пока же уже через неделю в Иркутске будут продавать замечательные маски по цене 80 рублей штука, обогащенные медом, из Кореи. И из китайского города Сянтао – по 750 рублей за 50 штук. Конечно, есть шанс купить и за 75 рублей, но 5 штук. То есть за одну будем платить по 15-25 рублей. Через пару часов после того, как текст был написан, не обещали уже и их. Товар закончился.

- Не стоит в период эпидемии гоняться за масками, если их нет в аптеках, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Их по всей стране сейчас дефицит. Заводы не ожидали такого высокого спроса. И аптеки тоже, они имели запас, какой бывает у них обычно перед подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Надо идти в больницу, в магазин, в аптеку – сделайте себе трехслойную марлевую повязку. Так, чтобы закрывала нос и губы. Можно сделать ее с тонким слоем ваты. Это ничуть не хуже использования обычной маски. Подойдет даже широкий бинт.

Правила использования одни – через 2 часа использования выбрасываем. На улице ни марлевые повязки, ни маски носить не имеет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Экспоцентре» прошел самый масштабный Всероссийский форум, посвященный науке, производственным открытиям и практической медицине
Участие приняли более 1000 компаний из 40 различных стран мира, обсуждали новые лекарственные формы, представляли российские разработки и препараты-дженерики
Новости 24
Фальшивые пятитысячные купюры «гуляют» по Усолью-Сибирскому
За расправу над 79-летним пенсионером ответит преступник
В лесничестве Иркутской области незаконно вырубили деревья на 5 миллионов рублей
Автобус №21, связывающий вокзал и аэропорт, запустят с 25 февраля в Иркутске
Цветочный магазин ограбили в Ангарске
На каблуках и в вечернем платье: красавица из Бурятии с легкостью разбила хребтовую кость быка
Сергей Сокол: «Народные инициативы» помогают решать проблемы с транспортом в Иркутской области
Лже-целительница украла обручальное кольцо у иркутянки, пообещав снять порчу
Жительница Ангарска задолжала кредиторам несколько миллионов рублей
Угрожал расческой: двое парней не поделили девушку и устроили разборки в центре Иркутска
Компания «РТ Лабс» завершила подключение РСХБ к Единой биометрической системе
Предприниматели Иркутской области приняли участие во всероссийском вебинаре по переходу на электронные трудовые книжки
Оба «успели»: два водителя решили занять одно парковочное место в Иркутске
Выставка Даши Намдакова откроется 6 февраля в Иркутске
Прогноз погоды 5 февраля в Иркутске: днем небольшой снег
Иркутский цирк временно закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности
Вирус не пройдет: 6 февраля медицинская маска в подарок читателям "КП"