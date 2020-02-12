Взял в заложники: хозяева взбесившегося алабая спрятались в комнате и вызвали полицию, чтобы его пристрелить

- Спасите, наша собака алабай сошла с ума, - раздался в 4 утра тревожный звонок в отделении полиции города Ангарска в Иркутской области. – Лает, рычит, кидается на всех! Я с дочкой закрылась в комнате, приезжайте скорей, в той комнате осталась наша бабушка. Она болеет, не может ходить.

Полиция выехала на вызов немедленно. Прячась от собаки, женщина успела провернуть ключ в замке, чтобы полиция могла беспрепятственно пройти в квартиру. Участковый, поднимаясь по подъезду, где в квартире алабай держал своих владельцев как в заложниках, уже слышал лай и рычание.

- Отворив дверь, полицейский увидел, как на него несется взбесившийся пес, буквально с пеной у рта, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Вступать в «мирные переговоры» времени не было. До столкновения оставались считанные секунды. С разъяренным алабаем – крупная порода - голыми руками справится практически нереально. Пришлось стрелять.

- В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудник произвел выстрел из табельного оружия и обезвредил животное, угрожавшего жизни и здоровью граждан, - отмечают в ведомстве.

Как рассказали «КП» в пресс-службе полиции, покусать пес никого не успел.

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