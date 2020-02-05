Детская стоматология в Иркутске: выбираем лучшее для своего малыша

Конечно, проще всего, не заморачиваясь выбором, отвести малыша, у которого разболелся зуб, в ближайшую к дому муниципальную поликлинику. Вот только, к сожалению, слишком часто результатом такого беспечного отношения родителей становится развитие у ребенка самой настоящей стоматофобии - то есть панической боязни лечить зубы. Вам, конечно, встречались взрослые люди, всеми силами избегающие визитов к стоматологу? Состояние их зубов обычно далеко от идеала.

Если же вопросы здоровья и будущей успешности вашего малыша вас действительно волнуют, стоит уделить этому вопросу больше внимания. Можно спросить: " А при чем здесь будущая успешность?" Ответ очевиден: человек с красивой улыбкой, ровными и здоровыми зубами всегда будет более уверен в себе, а значит - и более успешен.

В семейной стоматологии «Кристалл» опытные детские и подростковые врачи-стоматологи ведут прием детей с 1-2 лет до позднеподросткового возраста. Подход врачей «Кристалла» к вопросам лечения детских зубов кардинально отличается от того, как принято лечить детям зубы в муниципальных стоматологиях. Как правило, там при любых проблемах с молочными зубами врач будет настаивать на удалении. Врачи детской стоматологии Иркутск «Кристалла» с этим не согласны, и аргументировано объясняют родителям, почему молочные зубки обязательно нужно беречь и вовремя лечить.

Под каждым молочным зубом уже заложен зачаток постоянного зуба. Поражение молочного зуба легко переходит на еще даже не прорезавшийся постоянный, и новый зуб может появиться уже нездоровым. А ведь избежать этого просто - достаточно регулярно приводить малыша на профилактический осмотр к внимательному детскому стоматологу.

Кстати, это очень важно, чтобы у ребенка не возникли неприятные ассоциации со стоматологическим креслом - прийти на осмотр к врачу, который умеет не испугать, а наоборот, успокоить и даже заинтересовать малыша. Юные пациенты иркутской детской стоматологии «Кристалла» врачей не боятся абсолютно - ведь они знают, больно или неприятно не будет.

Фото: архив компании

Каждый доктор клиники - еще и хороший практический психолог, умеющий работать с самыми разными детьми. И конечно, очень важно, что в распоряжении врачей - самое лучшее современное стоматологическое оборудование, современные высокоэффективные анестетики, качественные пломбировочные материалы. Пролеченный здесь молочный зуб нормально прослужит своему маленькому хозяину до времени его естественной смены. У ребенка не пострадает дикция, не нарушится процесс жевания. И главное - не произойдет деформации зубного ряда из-за того, что зуб удалили раньше срока.

Если же малыш уже имеет негативный опыт и, как огня, боится зубного врача - именно в «Кристалл» и стоит идти, чтобы все-таки провести лечение. В клинике успешно практикуют лечение детских зубов под седацией или как все привыкли называть (лечение зубов под наркозом в Иркутске), хотя это не одно и тоже! Седация зубов - это щадящая, максимально безопасная разновидность наркоза. Вдыхая газ особого состава через маску, испуганный ребенок расслабляется, его стресс уходит и сменяется состоянием комфорта. При этом малыш остается в сознании. Не испытывая сопротивления ребенка, врач получает возможность предельно тщательно и аккуратно выполнять все необходимые лечебные манипуляции, качество такого лечения всегда безупречно. В итоге и зубы вылечены, как надо, и малыш не испытал боли и негативных эмоций. Кстати, и многие взрослые предпочитают лечить зубы под седацией - в «Кристалле» это доступно пациентам любого возраста.

Еще одно направление работы клиники - коррекция прикуса у детей и подростков. В арсенале докторов-ортодонтов - весь спектр современных методов ортодонтического лечения в Иркутске, от изготовления кап и пластинок до установки брекет-систем. Правильный прикус очень важен, ведь это не только красивая улыбка, но и нормальное функционирование височно-нижнечелюстного сустава и даже ЖКТ.

Фото: архив компании

Стоматологи «Кристалла» детской стоматологии Иркутск внимательно отслеживают формирование прикуса у своих пациентов. Если ребенок все же потерял молочный зуб слишком рано, врач предложит использовать специальные приспособления – хранители пространства, которые займут освободившийся в ряду промежуток и не дадут остальным зубам "съехать" со своих мест. Такая своевременная забота о прикусе очень важна - именно она позволяет зачастую избежать необходимости 2-3 года носить брекеты в подростковом возрасте.

Выбирая лучшее для развития своего ребенка, мы всегда выбираем сердцем. Сделайте правильный выбор - и тогда все обязательно изменится к лучшему. Врачи Кристалла будут всегда рады помочь вашему малышу сохранить здоровые зубки и самую обаятельную улыбку.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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