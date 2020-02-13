«Недобросовестные люди собирают деньги якобы для меня»: от имени Михаила Асташова, спортсмена без рук и ног из Бурятии, мошенники объявили сбор денег

- Привет всем, дорогие подписчики и друзья. Мне очень приятно, что вы переживаете за меня и хотите помочь. Но я узнал от друзей, что появились недобросовестные люди, которые собирают деньги якобы для меня. Я не поручал и не открывал никаких счетов по сбору средств. Я вижу, что вы искренне мне помочь. Вы же понимаете, что я не один такой, что поддержка нужна не только мне. Поэтому в скором времени я приму решение о сборе средств через благотворительный фонд или другим способом. Тогда мы сможем вместе помочь достойным ребятам с ограниченными возможностями.

Такое обращение опубликовал на своей странице тот самый известный спортсмен из Бурятии Михаил Асташов, прославившийся после ролика с доставкой еды. Как рассказали ему друзья, аферисты объявили сбор средств от его имени. Видимо, история про поездку на Паралимпиаду в Токио стала очередным предлогом для обмана.

Ведь видео с парнем в желтой куртке без рук и без ног, с большим квадратным рюкзаком

за плечами быстро разлетелось по социальным сетям. Вместе с версией о том, зачем Михаилу нужно было работать в доставке. Авторы рассказали, что в курьеры спортсмену пришлось податься не от хорошей жизни. Якобы ему не хватало денег, чтобы поехать соревнования в Токио.

Как позже признался сам профессиональный паратриатлонист, он сделал это, чтобы попробовать в себя в новой сфере. Но совсем не ради славы, хайпа и денег. Сейчас спортсмен сотрудничает с уральским бизнесменом, который помогает ему финансово к отбору на Паралимпийские игры.

Кстати, министерства спорта из двух регионов – Свердловской области и Бурятии – пообещали тоже поддержать Михаила. Свой ответ они дали сразу после того, как видео разлетелось по социальным сетям. Они заверили, что спортсмен поедет на соревнование точно не за свой счет.

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