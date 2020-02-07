2020-02-07T11:45:29+03:00
Происшествия

Комиссар Райнер: служебная овчарка помогла полицейским из Ангарска раскрыть два ограбления за один день

Эта собака - не только доблестный страж порядка, раскрывший десятки преступлений, но и отличный друг [видео]
Анна ПОПОВА
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Комиссар Райнер: служебная овчарка помогла полицейским из Ангарска раскрыть два ограбления за один деньКомиссар Райнер: служебная овчарка помогла полицейским из Ангарска раскрыть два ограбления за один деньФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Четыре лапы, виляющий хвост и умные глаза - пушистая милая собака радостно бежит к кинологу Марии Максимец. Думаете, это ее домашний любимец? А вот и нет! Это настоящий сотрудник полиции - служебная немецкая овчарка по кличке Райнер. Ему всего три года, а он уже успел раскрыть множество ограблений, которые происходили на улицах Ангарска.

- Пес отлично выполняет все нормативы, может не только быстро взять след, но и задержать преступника, - рассказывает о своем подопечном кинолог Мария Максимец. - За то время, что Райнер служит у нас, мы с ним стали не только напарниками, но и настоящими друзьями.

А накануне собака Райнер и вовсе побила все рекорды, раскрыв сразу два преступления за один день. Все началось с того, как в дежурную часть полиции обратился 40-летний ангарчанин. Он рассказал, что его квартиру ограбили: воры вынесли из его дома 2 телевизора, холодильник и стиральную машину.

Полицейские прибыли на место преступление вместе с Райнером. Собака быстро взяла след и привела оперативников прямо к грабителям, которые, оказывается, все это время просто прятались в соседней квартире, надеясь, что их не заметят. Но от собачьего нюха не скрыться!

- Вещи из квартиры похитили двое местных жителей, которые ранее уже отбывали срок за подобные преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Итак, полицейские доставили злоумышленников в участок. Но служебной овчарке нельзя было расслабляться - ей предстояло в этот день раскрыть еще одно ограбление. Буквально через несколько часов в отделение пришла 28-летняя ангарчанка, у которой неизвестный вырвал сумку из рук прямо во дворе дома.В ней были деньги, а также документы и золотое кольцо.

Райнер вместе с кинологом и следственно-оперативной группой прибыл во двор дома, где произошло дерзкое ограбление. Собака взяла след и сразу повела полицейских в лес. зачем? Да просто там был припрятан тайник, в который было спрятано награбленное. А уже потом, познакомившись с запахом похитителя, Райнер смог найти подъезд, в котором скрывался похититель, и даже привела оперативников прямо к дверям его квартиры. Злоумышленником оказался 22-летний ангарчанин, который уже отбывал наказание за кражу. Теперь все нарушители будут ждать дальнейшего расследования, а немецкую овчарку Райнера ждет вкусное угощение за отличную работу.

Комиссар Райнер: служебная овчарка помогла полицейским из Ангарска раскрыть два ограбления за один день.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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