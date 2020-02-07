Цены на холодную воду в Иркутске с 1 июля 2020 снизятся

Да! Неожиданно, ведь мы привыкли к тому, что стоимость всего на свете неуклонно ползет вверх. А уж расходы на ЖКХ железно пересматривают раз в год. И увещевания властей, что у нас все равно самая дешевая плата за свет, мало помогают. Хотя, скажите, пожалуйста, в каком еще городе один киловатт в час стоит 1 рубль 11 копеек? Нигде. А тут выяснилось, что с 1 июля пересчитают стоимость холодной воды. В сторону понижения!

-С 1 июля 2020 года стоимость холодного водоснабжения в Иркутске будет 12,94 рубля за м3, - сообщение об этом уже есть на сайте городского «Водоканала». – Сейчас горожане платят 14,12 рубля за кубометр.

Как выяснила "КП"-Иркутск, вопрос о корректировке тарифов рассматривался на заседании специальной комиссии с участием представителей администрации Иркутска и МУП «Водоканал».

-Предложено откорректировать тарифы, установленные на 2020 год, в соответствии с заключениями экспертизы, - читаем в протоколе комиссии. - Экономически обоснованные тарифы изменены: на питьевую воду снижены на 23,27 %; на водоотведение увеличены на 7,5 %.

При установлении тарифов учитывались расходы и доходы муниципального предприятия и общий рост цен. Так что иркутяне, пожалуй, зря жалуются. Не только за свет у нас платят дешево. Но и за холодную воду -по льготным тарифам. На этот счет есть специальный закон Иркутской области, принятый еще в 2014 году. Расходы коммунальщикам компенсируют из средств областного бюджета, а за ценами следят. Как только кто-то из них переезжает в другой город, это становится очевидно.

- Живу в Москве и цифры в платежке за ЖКХ зашкаливают, - жалуется недавняя иркутянка Алена.- В Иркутске я никогда дороже 3-4 тысячи рублей за свою двушку не платила. И это – включая свет, капремонт и вывоз мусора. А здесь счета выросли сразу чуть не до 10 тысяч!

Чтобы сэкономить, ей советуют…поменять привычки. Например, выключать свет, где он не используется, заменить лампочки на энергосберегающие, проверить, не текут ли где краны и экономить воду. Столица – не Иркутск.

Что касается соседних регионов, то меньше иркутян за питьевую воду платят только в Абакане – 10, 51 за кубометр. А вот в Томске и Горно- Алтайске вода невероятно дорогая, и по полчаса в душе не поплескаться – 46 рублей за куб.